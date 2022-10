45. Halbzeitfazit:

Die Bayern führen zur Pause mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Lange Zeit war es eine sehr ausgeglichene Partie ohne viele Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dementsprechend kam die FCB-Führung in der 29. Minute ein bisschen aus dem Nichts. Im Anschluss erspielten sich die Münchnerinnen dann aber innerhalb von kürzester Zeit gleich drei weitere Top-Chancen, die sie allerdings ungenutzt ließen. Trotzdem haben sie sich durch diese Drangphase die Führung durchaus verdient. Die Kölnerinnen halten ansonsten gut dagegen und wollten unbedingt noch vor dem Gang in die Kabinen den Ausgleich erzielen. Dabei fehlte ihnen jedoch die Durchschlagskraft, um zu guten Gelegenheiten zu kommen. Wenn Sascha Glass und seinem Team eine Möglichkeit finden, wie sie im zweiten Abschnitt für mehr Gefahr im Angriff sorgen können, dann ist hier noch alles drin. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Aufgrund der Behandlungspause und Auswechselung von Sharon Beck geht das absolut in Ordnung.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Ein FC-Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt halbhoch an den ersten Pfosten. Von dort setzt eine Kölnerin im Getümmel den Ball über den Kasten. Im Nachgang wird die Szene allerdings ohnehin wegen einer Abseitsposition abgepfiffen.

39. Seit dem 1:0 sind die Rollen klar verteilt. Die Gastgeberinnen sind klar tonangebend und drängen auf den zweiten Treffer. Die Kölnerinnen wollen zwar schnell zum Ausgleich kommen, aber öffnen dem FCB mit der offensiveren Herangehensweise deutlich größere Räume.

36. Sharon Beck hat sich von dem Kopftreffer in der Anfangsphase anscheinend immer noch nicht erholt und muss ein wenig benommen ausgewechselt werden. Da kann man wirklich nur gute Besserung wünschen. Für die Zehnerin ist Laura Donhauser neu dabei.

36. Laura Donhauser Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

36. Sharon Beck Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sharon Beck

35. Die Bayern lassen gleich zwei dicke Chancen liegen! Zunächst wird Dallmann mit einem schnell ausgeführten Freistoß aus der eigenen Hälfte in Szene gesetzt. Die 28-Jährige setzt sich in der Box dann gekonnt durch und verfehlt das untere linke Eck nur knapp. Dann kommt Stanway nur wenige Augenblicke später beinahe freistehend von der Sechzehnerlinie zum Abschluss und setzt den Ball knapp oben rechts drüber.

33. Linda Dallmann ist heute nicht sonderlich auffällig. Mit ihrem Treffer bestätigt sie dennoch ihre sensationelle Form. Die Nationalspielerin erzielt bereits ihr viertes Saisontor und trifft in der Liga zum dritten Mal in Folge.

30. Klett verhindert den schnellen Doppelschlag! Rall bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld hoch an die Fünferkante. Dort kommt Schüller erstaunlich unbedrängt zum Kopfball und nickt den Ball schulbuchmäßig gegen die Laufrichtung der Keeperin auf das rechte Eck. Klett reagiert überragend und lenkt das Ding noch irgendwie mit einer Hand um den Pfosten.

29. Linda Dallmann Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Linda Dallmann

Die Bayern gehen in Front! Bühl setzt sich auf dem linken Flügel stark durch, tunnelt bei ihrem Dribbling sogar ihre Gegenspielerin und bringt den Ball dann scharf nach innen. Klett will die Flanke abfangen, aber kann nur nach vorne klatschen lassen. Dallmann lauert genau darauf und staubt aus kürzester Distanz ab.

27. Auch nach über 25 Minuten sind die Torhüterinnen beinahe beschäftigungslos.

24. Sascha Glass ist immer wieder lautstark von der Seitenlinie zu hören. Der FC-Coach, der unter der Woche 50 Jahre alt geworden ist, versucht immer wieder einzugreifen, aber ist keinesfalls unzufrieden mit dem Auftritt seine Truppe.

21. Die Münchenerinnen übernehmen jetzt immer mehr die Kontrolle. Dabei tragen sie ihre Angriffe vermehrt über die linke Seite vor. Die offensivausgerichtete Alicia-Sophie Gudorf hat da durchaus ihre Probleme die Seite dicht zu halten.

19. Die Gastgeberinnen führen einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte kurz aus. Im Anschluss hat Georgia Stanway viel Freiraum und fasst sich aus der zweiten Reihe ein Herz. Ihr wuchtiger Abschluss verfehlt das obere rechte Eck nur ganz knapp.

18. Nach einer kurzen Behandlung und Verschnaufpause geht es für Sharon Beck zum Glück weiter.

16. Die Münchnerinnen führen eine Ecke auf der rechten Seite kurz aus. Dallmann dribbelt in den Strafraum und schlägt den Ball von der Grundlinie wuchtig nach innen. Am kurzen Pfosten steht Beck im Weg und blockt die Hereingabe mit dem Kopf. Im Anschluss geht die 27-Jährige zu Boden und muss behandelt werden.

14. Zu Beginn gab es direkt Möglichkeiten auf beiden Seiten. Mittlerweile neutralisieren sich die beiden Teams zunehmend.

11. Dallmann treibt den Ball aus dem Mittelfeld bis kurz vor den gegnerischen Strafraum. Dort wählt sie den Steckpass zu Schüller. Die Stürmerin kommt rechts im Sechzehner jedoch einen Schritt zu spät, da Klett sich von ihrer Linie löst und die Situation mit einem beherzten Einsatz bereinigt.

9. Der FC verteidigt sehr konzentriert. Etwa auf Höhe der Mittellinie beginnen sie zu attackieren und erzwingen damit bereits zum wiederholten Mal ein zu ungenaues tiefes Anspiel der Münchnerinnen.

6. Die Partie ist von Beginn an schwungvoll. Beide Teams suchen die spielerischen Lösungen und den schnellen Weg nach vorne. Ein Schuss auf eines der Tore fehlt allerdings noch.

3. Simon schaltet sich auf der linken Seite in der Offensive mit ein und bringt den Ball hoch in die Mitte. Schüller kommt fast am Elfmeterpunkt zum Kopfball. Allerdings erwischt sie den Ball nicht optimal und verfehlt das rechte Eck um einige Meter.

1. Mandy Islacker beinahe mit einem absoluten Traumtor! Die 34-Jährige kommt knapp in der FCB-Hälfte an den Ball, sieht, dass Maria Luisa Grohs weit vor ihrem Tor steht und probiert es aus fast 40 Metern halblinker Position einfach mal. Ihr Distanzschuss wird richtig gefährlich und am Außennetz.

1. Los geht's! Die komplett in Rot spielenden Kölnerinnen stoßen an. Bayern hält in komplett weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich geht ganz klar an die Münchnerinnen. Von acht Aufeinandertreffen verloren sie in der Bundesliga keine Begegnung. Nur im DFB-Pokal konnten die Kölnerinnen einmal gegen den FCB gewinnen. Im November 2013 zogen sie durch ein 2:0 ins Viertelfinale ein. Letzte Saison waren die beiden Duelle jedoch ganz klare Angelegenheiten. Gleich zweimal konnten die Bayern mit 6:0 gewinnen.

Gegenüber dem 4:2-Erfolg gegen den 1. FFC Turbine Potsdam nimmt Sascha Glass zwei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Alena Bienz und Jana Beuschlein ersetzen Andrea Gavric und Weronika Zawistowska.

Giulia Gwinn hat sich im Training bei der Nationalmannschaft schwer verletzt und fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus. Für sie beginnt Carolin Simon hinten links. Zudem starten Tainara und Lea Schüller für Saki Kumagai und Jovana Damnjanović, die beide zunächst auf der Bank sitzen.

Die Kölnerinnen rangieren derzeit auf dem vierten Platz und liegen nur ein Pünktchen hinter dem FC Bayern. Gegen Hoffenheim und Potsdam konnte der FC seine beiden Heimspiele klar für sich entscheiden. Im Rhein-Duell bei Bayer 04 Leverkusen kassierte der Klub aus der Domstadt allerdings eine knappe 1:0-Niederlage. Bei der zweiten Ligapartie in der Fremde will es der 1. FC Köln nun besser machen und gegen die durchaus favorisierten Münchnerinnen ein kleines Ausrufezeichen setzen. Im Falle eines Sieges könnten sie in der Tabelle sogar an ihnen vorbeiziehen.

Bayern war vor der Länderspielpause in herausragender Verfassung. Die Münchnerinnen konnten fünf ihrer sechs Pflichtspiele gewinnen und kassierten dabei nur gegen Real Sociedad einen Gegentreffer. Den einzigen Punktverlust gab es direkt zu Saisonbeginn im Auftaktmatch. In Frankfurt kam der FCB nicht über ein 0:0 hinaus. Trotz dieser starken Bilanz beträgt der Rückstand auf den VfL Wolfsburg, der gestern bereits gewinnen konnte, aktuell bereits fünf Punkte. Für Alexander Straus und seine Truppe geht es heute also darum die gute Form zu bestätigen und mit einem weiteren Dreier an den Wölfinnen dran zu bleiben.