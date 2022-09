90. Fazit:

Wolfsburg schlägt Bayer Leverkusen nach 90 Minuten deutlich mit 6:1. Die Wolfsburgerinnen waren das ganze Spiel über überlegen und gingen früh durch Jill Roord in Führung (13.). 15 Minuten später legte Ewa Pajor zum 2:0 nach (28.). Zwar kamen die Leverkusenerinnen kurze Zeit später per Strafstoß wieder ins Spiel (30.), aber nach der Pause spielte nur noch der VfL. Lena Oberdorf traf nach der Pause nach einer Ecke zum 3:1 (56.), ehe die Wölfe ihre Gäste innerhalb von drei Minuten vollends erlegten. Felicitas Rauch (72.) und Sveindís Jónsdóttir (74./75.) schenkten den Bayer-Kickerinnen die Saisongegentore vier, fünf und sechs ein und sorgten so für den 6:1-Endstand. Der VfL macht deutlich, dass in dieser Saison erneut die Meisterschaft das Ziel ist. Für Leverkusen war hier heute gar nichts zu holen. Vielen Dank fürs Mitlesen!

90. Spielende

90. Noch eine Minute wird nachgespielt und dann sind die Leverkusenerinnen erlöst. Zwar gab es in Durchgang zwei, allein schon wegen der Tore, einige Unterbrechungen, aber der Schiedsrichterin ist wie allen im Stadion klar, dass es für Leverkusen hier natürlich nichts mehr zu holen gibt.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

88. Fast das 7:1 für den VfL, der wieder einmal hoch den Ball gewinnt. Von der rechten Seite legt Jill Roord in die Mitte, wo Ewa Pajor direkt abschließt und das Leder aus zehn Metern halbrechter Position nur knapp über die Latte jagt.

86. Amira Arfaoui Leverkusen Gelbe Karte für Amira Arfaoui (Bayer Leverkusen)

Als der Ball schon lange weg ist, grätscht Amira Arfaoui in Alexandra Popp herein, die sich bei der Aktion zwar nicht wehtut, aber für die Summe an Fouls holt sich die Schweizerin von der Schiedsrichterin die Gelbe Karte ab.

85. Selina Ostermeier Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Selina Ostermeier

85. Ivana Fuso Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Ivana Fuso

85. Lynn Wilms Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lynn Wilms

84. Bei Leverkusen reiht sich jetzt Fehler an Fehler. Selbst kurze Pässe auf der rechten Seite kommen nicht an und es gibt einen Einwurf für den VfL.

81. Für Leverkusen gilt es jetzt nur noch die letzten knapp zehn Minuten zu überstehen. Wolfsburg drückt immer weiter auf den nächsten Treffer und Leverkusen wirkt zunehmend unkonzentriert.

79. Wolfsburg hat die nächste Riesenchance durch Ewa Pajor. Die Polin zieht von der linken Seite ins Zentrum und schlenzt wuchtig in Richtung lange Ecke, aber Friederike Repohl kann den Schuss mit einer guten Parade entschärfen.

77. Rebecka Blomqvist Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Rebecka Blomqvist

77. Lena Oberdorf Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lena Oberdorf

77. Sara Agrež Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sara Agrež

77. Felicitas Rauch Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felicitas Rauch

75. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 6:1 durch Sveindís Jónsdóttir

Was ist denn jetzt los? Nicht einmal zwei Minuten später wiederholt sich das Tor von eben. Ewa Pajor legt im Strafraum quer zu Sveindís Jónsdóttir, die aus zehn Metern ihren Doppelpack klar macht.

74. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 5:1 durch Sveindís Jónsdóttir

Jetzt wird es deutlich im AOK Stadion. Elisa Senß läuft viel zu naiv in zwei Gegenspielerinnen herein und lädt Wolfsburg zum nächsten Treffer ein. Ewa Pajor legt im Sechzehner quer zu Sveindís Jónsdóttir, die sich die Chance nicht entgehen lässt und zum 5:1 trifft.

72. Felicitas Rauch Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 4:1 durch Felicitas Rauch

Sveindís Jónsdóttir läuft auf der linken Seite zwei Gegenspielerinnen davon und legt im richtigen Moment quer auf Felicitas Rauch. Die Außenverteidigerin bringt den Ball als Direktabnahme technisch anspruchsvoll aufs Tor und hebt das Leder aus 15 Metern über Friederike Repohl, die etwas zu weit vor ihrem Tor stand, ins Netz.

70. Wolfsburg lässt Leverkusen jetzt wieder etwas mehr kommen. Es bleibt aber dabei, dass Leverkusen zu ungefährlich bleibt. Wolfsburg wirkt dem vierten Tor näher als Leverkusen dem zweiten.

67. Jetzt wechselt auch Tommy Stroot doppelt und bringt frische Spielerinnen für die Halbpositionen. Sveindís Jónsdóttir und Alexandra Popp sollen jetzt über die Außenbahn mehr Druck machen.

66. Alexandra Popp Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Alexandra Popp

66. Svenja Huth Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Svenja Huth

66. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sveindís Jónsdóttir

66. Jule Brand Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jule Brand

64. Nach 64 Minuten ist Merle Frohms zum ersten Mal gefordert. Ivana Fuso zieht von der linken Seite nach innen und sucht aus 15 Metern den Abschluss. Die VfL-Torhüterin lenkt das Leder aber sicher mit einer Hand über die Latte.

61. Svenja Huth flankt aus dem rechten Halbfeld wunderbar ins Zentrum. Nur ein Missverständnis zwischen Jill Roord und Ewa Pajor im Strafraum verhindert einen guten Abschluss. Beide Stürmerinnen hätten eine gute Abschlusschance gehabt, aber beide verlassen sich in der Szene darauf, dass die Mitspielerin das Leder in Richtung Tor befördert. Am Ende tut dies keine der beiden und eine Leverkusenerin kann die Situation bereinigen.

59. Leverkusen kontert über Ivana Fuso, die Kristin Kögel steil schickt. Kathrin-Julia Hendrich und Lena Oberdorf haben aber aufgepasst und nehmen ihr gemeinsam die Kugel vom Fuß.

56. Lena Oberdorf Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 3:1 durch Lena Oberdorf

Die erste Ecke der zweiten Hälfte kommt für die Wolfsburgerinnen von der linken Seite und wird von Svenja Huth getreten. Juliane Wirtz steigt hoch und will die Ecke klären. Sie verlängert die Flanke dabei unfreiwillig und das Leder fällt Lena Oberdorf direkt vor die Füße, die sich die Chance nicht entgehen lässt und aus fünf Metern Torentfernung freistehend zum 3:1 einschiebt.

54. Der VfL hat mal wieder etwas Platz. Im letzten Drittel wird Jill Roord angespielt, die den Ball auf die links frei stehende Jule Brand weiterleiten will. Der Passversuch bleibt allerdings an Melissa Friedrich hängen und eine gute Möglichkeit ist dahin.

51. Wolfsburg startet auch im zweiten Durchgang als das dominantere Team. Zwar wirkt es, als würden die Einwechslungen das Spiel der Leverkusenerinnen etwas beleben. Merle Frohms im VfL-Tor bleibt aber weiterhin ungeprüft.

48. Felicitas Rauch hat auf der linken Seite viel Zeit, zieht unerwartet in die Mitte und schießt aus 20 Metern mit ihrem schwachen rechten Fuß ab. Der Schuss ist aber sichere Beute für Friederike Repohl, die das Leder sicher abfängt.

46. Der Ball rollt wieder im AOK Stadion. Wolfsburg macht zunächst unverändert weiter. Bei Leverkusen kommt Amira Arfaoui für die unauffällige Sofie Zdebel. Zudem ersetzt Caroline Siems Sylwia Matysik.

46. Caroline Siems Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Siems

46. Sylwia Matysik Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sylwia Matysik

46. Amira Arfaoui Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amira Arfaoui

46. Sofie Zdebel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sofie Zdebel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen 2:1. Weil beide Mannschaften ihre Chancen effektiv nutzten, war der erste Durchgang zwar nicht chancen- aber torreich. In der 13. Minute traf Jill Roord nach einer Flanke von der linken Seite zum 1:0. Knapp eine Viertelstunde legte Ewa Pajor dann nach einer Flanke von der rechten Seite nach, ehe die Leverkusenerinnen nur Augenblicke später per Strafstoß, den Jill Baijings einwandfrei verwandelte, zum Anschluss treffen konnten. Abgesehen von der Unsicherheit, die zum Strafstoß führte, haben die Wolfsburgerinnen das Spiel komplett unter Kontrolle. Leverkusen fällt gerade offensiv zu wenig ein und auch defensiv ist das Team von Robert de Pauw gegen die gut gespielten Angriffe der Wolfsburgerinnen machtlos. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Lena Lattwein hat kurz vor der Pause noch einmal eine gute Idee und spielt einen No-Look-Pass in den Strafraum der Leverkusenerinnen. Jule Brand wirkt davon genauso überrascht wie ihre Gegenspielerinnen und kann den Ball nicht kontrollieren.

43. Leverkusen drückt weiter und steht mit acht Spielerinnen in der Hälfte der Wolfsburgerinnen. Am Ende foult Juliane Wirtz ihre Gegenspielerin, sodass die Drucksituation zunächst einmal gelöst zu sein scheint.

40. Wolfsburg lässt Leverkusen jetzt mehr und mehr kommen. Die Gäste kombinieren zwar sicher, schaffen es aber nicht, sich ins letzte Drittel zu spielen. Merle Frohms ist bisher weitgehend beschäftigungslos.

37. Auf der rechten Seite wirkt Lynn Wilms gegen Lara Marti etwas unsicher. Sie versucht sich mit einem Tunnel aus der Situation zu befreien, der zwar misslingt, aber zumindest in einem Einwurf resultiert.

34. Leverkusen ist nach dem Anschlusstreffer wieder mutiger und versucht es vermehrt mit hohen Bällen. Aus dem Spiel heraus geht bei Robert de Pauws Team aber weiter wenig.

30. Jill Baijings Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:1 durch Jill Baijings

Leverkusens Lebensversicherung tritt vom Elfmeterpunkt selbst an. Sie schaufelt das Leder oben links in den Winkel. Merle Frohms im Tor der Wolfsburgerinnen ist ohne jede Chance.

30. Kathrin-Julia Hendrich Wolfsburg Gelbe Karte für Kathrin-Julia Hendrich (VfL Wolfsburg)

Nach einer Unaufmerksamkeit in der Wolfsburger Abwehr ist Ivana Fuso frei durch und kann von Kathrin-Julia Hendrich nur noch per Notbremse gestoppt werden. Die Verteidigerin hat Glück, dass die Schiedsrichterin nur Gelb zeigt. Einen Elfmeter gibt es aber dennoch, obwohl die Zeitlupe vermuten lässt, dass das Foul außerhalb des Strafraums geschah. Einen VAR, der eingreifen könnte, gibt es in der Frauen-Bundesliga aber nicht.

28. Ewa Pajor Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Ewa Pajor

Wolfsburg ist effektiv und lässt Leverkusen keine Chance. Dieses Mal flankt Lynn Wilms von der rechten Seite. Im Zentrum setzt sich Ewa Pajor durch und grätscht das Leder aus fünf Metern durch die Beine von Friederike Repohl über die Linie.

27. Nach der Drangphase des VfL ist wieder Ruhe eingekehrt. Wolfsburg hat die Partie vollkommen unter Kontrolle. Leverkusen kann bisher offensiv noch nichts anbieten.

25. Im Mittelfeld bringt Lena Oberdorf ihre Gegenspielerin Juliane Wirtz zu Fall. Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entscheidet in einer bisher äußerst fairen Partie auf Freistoß.

22. Wieder tauchen die Wolfsburgerinnen vor Friederike Repohl auf. Jule Brand ist links frei durch und spielt den Querpass zu Ewa Pajor etwas zu ungenau, sodass diese den Ball nicht mehr erreichen kann. Sonst wäre das wahrscheinlich das 2:0 gewesen.

19. Svenja Huth an die Latte! Jill Roord bedient auf der linken Seite Ewa Pajor, die aus spitzem Winkel Friederike Repohl prüft. Die Torhüterin lässt den Ball zur Mitte abklatschen und kann den Nachschuss von Svenja Huth gerade noch an die Latte lenken. Wenige Augenblicke später verfehlt Jill Roord nach einer Flanke von Lynn Wilms das Tor spektakulär per Fallrückzieher.

18. Auf der linken Seite verliert Sylwia Matysik den Ball unaufmerksam an Jule Brand, die zuvor gut nachgesetzt hatte. Trotzdem war dieser Ballgewinn viel zu einfach. Die Leverkusenerinnen haben Glück, dass die Wölfe diesen Fehler nicht bestrafen.

17. Wolfsburg bekommt die nächste Ecke von der rechten Seite. Felicitas Rauch zieht die Flanke wieder eng vor das Tor, aber Friederike Repohl faustet die Kugel mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

16. Leverkusen spielt trotz des Gegentreffers unbeeindruckt und mutig weiter. Ein dritter 1:0-Sieg in Folge hat sich für die Gäste nun aber bereits nach wenigen Minuten erledigt.

13. Jill Roord Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jill Roord

Wolfsburg ist eiskalt. Mit der ersten Torchance bringt die Niederländerin Jill Roord die Gastgeberinnen in Führung. Auf der linken Seite hat Jule Brand zu viel Platz und flankt von der Grundlinie in den Rückraum, wo Jill Roord in der Mitte aus zehn Metern mit dem linken Fuß direkt abzieht. Ihr Schuss wird noch von Melissa Friedrich abgefälscht und zappelt im rechten Eck.

12. Leverkusen läuft beim Spielaufbau der Gastgeberinnen hoch an und versucht aggressiv zu stören. Bisher spielen die Wolfsburgerinnen aber fehlerlos im Aufbau.

10. Nach knapp zehn Minuten pfeift die Schiedsrichterin zur ersten Ecke für Bayer 04. Elisa Senß tritt von der linken Seite an und zieht das Leder auf den zweiten Pfosten, wo Lena Lattwein jedoch klären kann.

8. Wolfsburg tritt in der Anfangsphase etwas dominanter auf, aber auch Leverkusen lässt aufblitzen, was sie so gefährlich macht. Hoch stehende Wolfsburgerinnen werden heute mit der Aufgabe konfrontiert, nicht in Konter der Gäste zu laufen.

6. Nach dem Eckball kontert Leverkusen über Kristin Kögel, die ihre Mitspielerin Juliane Wirtz steil schickt. Die Angreiferin ist frei durch, wird dann aber von der Schiedsrichterin wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.

5. Die erste Ecke der Partie bekommt der VfL Wolfsburg von der rechten Seite zugesprochen. Felicitas Rauch schlägt den Eckball direkt vor das Tor, aber eine Leverkusenerin ist zuerst am Ball und kann klären.

3. Die beiden Teams starten sehr ruhig in die Partie. Nach einem langen Ball von Felicitas Rauch kamen die Wölfe einmal in Richtung Bayer-Tor, aber Friederike Repohl konnte den Ball vor einer Stürmerin abfangen.

1. Los geht’s in Wolfsburg! Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer pfeift die Partie an.

1. Spielbeginn

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot verändert seine Startelf im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Hoffenheim auf zwei Positionen. Tabea Waßmuth und Alexandra Popp nehmen vorerst auf der Reservebank platz. Dafür rücken Jill Roord und Jule Brand in die Anfangself. Bayer-Coach Robert de Pauw baut seine Startelf im Vergleich zum Köln-Spiel nur auf einer Position um. Statt Dina Blagojević beginnt heute Sofie Zdebel im defensiven Mittelfeld.

So sehr der bisherige Saisonverlauf für ein Duell auf Augenhöhe spricht, so sehr spricht die Historie für den VfL Wolfsburg. Aus den letzten zehn Partien konnten die Leverkusenerinnen lediglich einen Punkt gewinnen und drei Tore selbst erzielen. Wolfsburg hingegen gewann 28 von 30 möglichen Punkten und erzielte satte 48 Treffer. Das Unentschieden konnte Leverkusen den Wolfsburgerinnen in der letzten Saison im eigenen Stadion abringen. Im Rückspiel wurde es dann aber wieder deutlicher. Der VfL gewann am letzten Spieltag mit 7:1 und wurde Meister. Leverkusen beendete die Saison im Mittelfeld auf Rang sieben.

Zudem trifft heute der beste Angriff der Liga auf die beste Verteidigung. Die Wolfsburgerinnen sind mit sechs eigenen Treffern bisher das torgefährlichste Team der Liga. Dabei verteilen sich die erzielten Treffer auf fünf verschiedene Torschützinnen. Jule Brand, Jill Roord, Tabea Waßmuth und Alexandra Popp trafen bisher jeweils einmal. Lediglich Ewa Pajor konnte sich schon doppelt in die Torjägerinnenliste eintragen. Leverkusen stellt gemeinsam mit Bayern München die beste Abwehr der Liga. Beide Teams haben nach zwei Spielen noch keinen Gegentreffer erzielt. Offensiv ist Leverkusen aber bisher auf die Niederländerin Jill Baijings angewiesen. In beiden Partien erzielte die Angreiferin den 1:0-Siegtreffer.

Mit Wolfsburg und Leverkusen stehen sich heute die beiden einzigen Mannschaften gegenüber, die bislang perfekt in die Saison gestartet sind. Beide Teams haben ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen und stehen mit sechs Punkten an der spitze der Tabelle. Lediglich das bessere Torverhältnis der Wolfsburgerinnen lässt sie von Platz eins in den dritten Spieltag starten. Die Meisterinnen der vergangenen Spielzeit schlugen am ersten Spieltag die SGS Essen mit 4:0 und am zweiten Spieltag die TSG Hoffenheim mit 2:1. Leverkusen gewann die beiden ersten Partien jeweils mit 1:0 gegen den MSV Duisburg und den 1. FC Köln.