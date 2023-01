46. Die zweite Hälfte läuft. Die Gastgeber haben mit Latteier für den enttäuschenden und vorbelasteten Groiß einen Wechsel durchgeführt.

46. Tim Latteier Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Tim Latteier

46. Alexander Groiß Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Alexander Groiß

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:Der BVB II führt nach einer hitzigen ersten Halbzeit mit 1:0 bei der Spielvereinigung Bayreuth. Nach einem tollen Zuspiel von Njimah, netzte Falko Michel in der achten Minute zum frühen Dortmunder Führungstreffer ein. Kurz darauf hatte Markus Ziereis den Ausgleich auf dem Kopf, setzte seinen Abschluss aber zu hoch an. Im weiteren Verlauf zeigte sich Dortmund spielerisch überlegen, kam jedoch selten zu gefährlichen Abschlüssen. Nach einer zu kurzen Faustabwehr von Lotka, feuerte Jann George einen strammen Schuss ab, scheiterte jedoch am Dortmunder Keeper. Für einen Aufreger sorgte in der Endphase der ersten Halbzeit Justin Njinmah. Der 22-Jährige tauchte alleine vor Torhüter Kolbe auf und setzte dann zu einer spektakulären Flugeinlage an. Für seine Schwalbe kassierte er zu Recht eine gelbe Karte. In Summe geht die knappe Führung für Dortmund in Ordnung, jedoch müssen die Borussen noch ein wenig klarer und zwingender in ihren Aktionen werden.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Der BVB setzt sich in der Nachspielzeit in der Bayreuther-Hälfte fest, belässt es jedoch bei Spielverlagerungen. Der Ball wandert zurück in Richtung Abwehr, was BVB-Coach Christian Preusser ein wenig auf die Palme bringt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Pohlmann bedient Bueno mit einem seiner zahlreichen starken Pässe in die Spitze. Der Spanier möchte auf halblinks in den Strafraum Dingen, wird jedoch von Heinrich gestoppt.

43. Falko Michel Dortmund II Gelbe Karte für Falko Michel (Borussia Dortmund II)

Falko Michel versucht einen Konter zu unterbinden, indem er Benedikt Kirsch von hinten umgrätscht. Der Angriff läuft jedoch über Stockinger weiter, der den Ball von der rechten Seite scharf nach innen spielt. Dort kann allerdings Niklas Dams retten. Michel erhält für sein Foul nachträglich Gelb.

41. Der BVB versucht, den Vorsprung in die Pause zu bringen und lässt den Ball durch die Dreier-Abwehrreihe, bestehend aus Collins, Papadopoulos und Dams laufen. Aktuell brennt aus Dortmunder Sicht wenig an.

39. Marco Pašalić gelingt es immer wieder von der rechten Seite nach innen zu ziehen und abzuschließen. Das ist genau sein Spiel. Bis jetzt sind seine Abschlüsse aber durch die Bank enttäuschend. Diesmal fliegt der Ball deutlich am langen Pfosten vorbei.

37. Markus Ziereis Bayreuth Gelbe Karte für Markus Ziereis (SpVgg Bayreuth)

Ziereis zettelt eine kleine Rudelbildung an und wird mit einer gelben Karte verwarnt.

36. Justin Njinmah Dortmund II Gelbe Karte für Justin Njinmah (Borussia Dortmund II)

Der junge Dortmunder kassiert für seinen Täuschungsversuch Gelb. Eine absolut richtige Entscheidung.

36. Üble Schwalbe im Bayreuther-Strafraum! Pohlmann spielt einen genialen Steckpass und überwindet damit die gesamte Abwehr. Njinmah ist frei durch, versucht Kolbe zu umkurven und lässt sich theatralisch zu Boden fallen, ohne, dass Kolbe ihn überhaupt berührt hat. Zum Glück hat Petersen die Lage im Griff und entscheidet auf Schwalbe.

34. Alexander Nollenberger streckt den Arm hoch nach hinten aus und trifft damit Marco Pašalić im Gesicht. Absicht war nicht zu erkennen, jedoch erhält der BVB II berechtigterweise einen Freistoß. Der Standard aus halbrechter Position segelt gefährlich nach innen, jedoch bekommt Weber vor Collins den Fuß an den Ball.

32. Ein leichtsinniger Pass im Aufbauspiel wird Alexander Groiß beinahe zum Verhängnis. Falko Michel ist jedoch ein wenig zu überrascht und kann 20 Meter vor dem Gehäuse kein Profit daraus ziehen. Der Ball prallt von seinem Fuß zu einem Bayreuther.

30. Marcel Lotka boxt einen Flankenball mit einer Hand weg, jedoch landet das Spielgerät ausgerechnet bei Jann George, der aus zentraler Position abziehen kann. Lotka kann den hohen, aber etwas zu mittigen Abschluss aus 14 Metern mit einem starken Reflex parieren.

28. Das Spiel ist ziemlich unruhig und lebhaft. Wirklich Kontrolle bekommen beide Mannschaften nicht in das Geschehen. Zudem wird die Gangart ruppiger und die Atmosphäre- auch was das Publikum betrifft - ruppiger.

27. Das Bayreuther-Publikum ist darüber erzürnt, dass Schiedsrichter Petersen ein leichtes Rempeln beim Laufduell zwischen Collins und Nollenberger nicht bestraft. Der junge Dortmunder war auf halbrechts fast schon der letzte Mann, weshalb ein Vergehen sogar mit einem Platzverweis hätte bestraft werden können. Eine solche Entscheidung wäre allerdings auch ein wenig zu hart gewesen.

24. Insbesondere Marco Pašalić und Justin Njinmah zeigen sich sehr spielfreudig und mischen die Bayreuther-Abwehr ordentlich auf. Lediglich am letzten Pass fehlt es noch. Die Bayreuther Fans merken, dass ihr Team Unterstützung benötigt und werden ein wenig lauter.

23. Der BVB wird wieder gefährlich! Justin Njinmah behauptet den Ball auf der rechten Strafraumseite stark und spielt dann eigentlich genau den richtigen Pass auf den durchgestarteten Pohlmann. Diesem gelingt es aber nicht, das Leder neun Meter vor dem Tor zu kontrollieren, wodurch Kolbe zuerst an den Ball kommt. Da war deutlich mehr möglich.

21. Collins marschiert auf der rechten Seite in Richtung Grundlinie und versucht den Ball auf Justin Njinmah zurückzulegen, jedoch scheitert er am gut positionierten Lippert, der die Szene unterbinden kann.

19. Tobias Weber leistet sich einen leichten Rempler gegen Moritz Broschinski und verursacht damit einen Freistoß im Mittelfeld.

18. Nollenberger kann einen unsauberen Aufbaupass aus der Innenverteidigung nicht verarbeiten. Der Linksaußen grätscht zwar noch nach dem Ball, kann diesen jedoch nicht mehr schnell genug kontrollieren. Der BVB kann dadurch den Vorwärtsgang einschalten und einen weiteren Abschluss verbuchen. Marco Pašalić gelang es zwar, auf der rechten Seite nach innen zu ziehen, setzte seinen Abschluss aus 23 Metern aber deutlich zu hoch an.

16. Der BVB versucht im Mittelfeld in Person von Michel zu zaubern, jedoch geht Kirsch mit einer Grätsche dazwischen. Im Umschaltspiel kommt es jedoch zu einem Missverständnis, wodurch der BVB den Ball erobern kann. Trotzdem hat man den Eindruck, als wären die Gastgeber inzwischen in der Partie angekommen.

14. Bayreuth bemüht sich darum, mehr Kontrolle ins Spiel zu bekommen und wird prompt gefährlich. Zunächst wird Stockinger auf der rechten Seite von Finnsson gefoult, jedoch läuft das Spiel weiter, wodurch Heinrich die Chance auf einen Flankenball erhält. Der Rechtsverteidiger bringt den Ball präzise in die Mitte und findet Ziereis, der vor dem herausstürmenden Lotka an den Ball gelangt. Der Offensivspieler kann den Ball aber nicht mehr ausreichend drücken.

11. Die Dortmunder sind schneller in den Zweikämpfen und dominieren das Spiel mit schnellen Umschaltmomenten. Soeben konnte Broschinski Njinmah beinahe durch einen Steilpass in Szene setzen, jedoch geriet ihm dieser ein wenig zu weit. Zudem war die Fahne wegen einer Abseitsstellung oben.

8. Falko Michel Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:1 durch Falko Michel

Der BVB geht früh in Führung. Njinmah spielt auf der linken Seite einen hervorragenden Steilpass aus der Bedrängung und erreicht mit diesem Falko Michel. Dieser setzt sich im Laufduell gegen Benedikt Kirsch durch und schiebt den Ball aus elf Metern flach unter die Beine von Kolbe ins kurze Eck.

6. Pohlmann führt den Freistoß aus 35 Metern, halblinker Position, selbst aus und versucht den Ball per Flanke zum Tor zu ziehen. Das Leder fliegt aber an Freund und Feind vorbei.

5. Alexander Groiß Bayreuth Gelbe Karte für Alexander Groiß (SpVgg Bayreuth)

Groiß muss etwa 35 Meter vor dem Tor zu einem taktischen Foul gegen Pohlmann greifen und grätscht diesen mit ausgestrecktem Bein um. Völlig zu Recht erhält er dafür eine Verwarnung.

3. Die erste Möglichkeit gehört den Gastgebern. Alexander Nollenberger konnte sich auf der halblinken Seite durchsetzen, schoss jedoch aus 14 Metern Nnamdi Collins ab. Der Bayreuther plädiert auf Handspiel, jedoch gibt es zu Recht keinen Strafstoß.

1. Die Partie ist eröffnet. Die Gastgeber agieren in den gelben Trikots, wohingegen die Gäste aus Dortmund in Rot auflaufen. Ein etwas ungewohntes Bild.

1. Spielbeginn

Die Spieler sind soeben eingelaufen und klatschen sich ab, ehe es in wenigen Momenten losgehen kann. Martin Petersen wird die Partie leiten. Zunächst wird aber noch eine Schweigeminute für die verstorbene Legende, Pelé, stattfinden.

Bei Borussia Dortmund II kommt es im Vergleich zum letzten Hinrunden-Spiel gegen Aue zu vier Änderungen in der Startelf. Franz Pfanne wird in der Innenverteidigung durch Antonios Papadopoulos ersetzt, der in der Hinrunde meist zum Profi-Kader gehörte, heute aber Spielpraxis sammeln soll. Im Mittelfeld werden Göktan Gürpüz, Rodney Elongo-Yombo und Can Özkan durch Falko Michel, Marco Pašalić Marco Pašalić und Nnamdi Collins ersetzt. Wie zum Abschluss der Hinserie bilden Ole Pohlmann, Moritz Broschinski und Justin Njimah die Offensivabteilung. Mutmaßlich agieren die Dortmunder im gewohnten 3-4-3, jedoch wäre auch eine Formation mit Viererkette denkbar.

Bayreuth-Coach Thomas Kleine nimmt im Vergleich zum letzten Hinrunden-Spiel gegen Viktoria Köln vier Veränderungen vor. Innenverteidiger Nico Moos und Linksverteidiger Marcel Götz müssen für Edwin Schwarz und Dennis Lippert Platz machen. In der Offensive rücken Tobias Stockinger und Markus Ziereis für Rechtsaußen Stefan Maderer und den gelb-rot-gesperrten Eroll Zejnullahu in die Startelf. Taktisch wird sich voraussichtlich nichts am 4-2-3-1-System ändern.

Borussia Dortmund II hat die dritte Liga seit dem Aufstieg vor eineinhalb Jahren durchaus bereichert. Gegen Ende der Hinrunde ging dem BVB jedoch ein wenig die Puste aus, woraus drei Niederlagen in Serie resultierten. Dadurch sind die Schwarz-Gelben auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die letzten Tests vielen mit einem 3:0-Erfolg gegen den SC Neheim und einem 6:0-Sieg gegen MTK Budapest positiv aus. Nun gilt es, dies auch endlich wieder in einem Pflichtspiel zu zeigen.

Aufsteiger Bayreuth muss nach nur 13 Punkten in der Hinrunde eine Aufholjagd starten. Die Nordbayern sind aktuell Tabellenschlusslicht und sind in der zweiten Saisonhälfte besonders gefordert. Noch ist für die Spielvereinigung allerdings alles drin. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt lediglich vier Zähler. Selbst der Tabellen-14. ist lediglich um sechs Punkte enteilt. Ein wenig Hoffnung könnten die Bayreuther aus dem letzten Tests ziehen. Nach einem 4:2-Erfolg gegen 1860 München, bestand man auch den Härtestest gegen Zweitligist Jahn Regensburg mit einem torlosen 0:0.