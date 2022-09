Rot-Weiß setzt sich derzeit ein wenig fest am gegnerischen Sechzehnmeterraum. Echte Chancen entstehen daraus aber noch nicht.

Richtig viel Tempo ist noch nicht in der Partie. Beide Defensivreihen stehen bisher äußerst sicher.

In den ersten Minuten sehen wir ein erwartbares Bild. Saarbrücken generiert viel Ballbesitz, Essen lauert auf Umschaltmomente.

Nach wenigen Sekunden wird es gleich mal spannend. Bei einem hohen Pass in die Spitze überlupft Jänicke, der einen Abstimmungsfehler ausnutzt, Keeper Golz. Klar vor der Linie bereinigt aber Bastians die Szene.

Viel besser stehen indes die Saarländer dar. Nach acht absolvierten Partien stehen sie auf der vierten Position und können mit einem Remis den SC Freiburg II vom dritten Platz verdrängen. Sicherlich hilfreich war es dafür, nach vier Unentschieden in Serie gegen die SpVgg Bayreuth mal wieder einen Sieg einzufahren (6:0). Heute soll es gleich mit dem nächsten Dreier klappen – und die leisen Aufstiegsambitionen weitere Nahrung bekommen.

Die Truppe aus dem Ruhrpott zeigte sich unter der Woche in Torlaune. In der zweiten Runde des Landespokals Niederrheins gewannn sie auswärts beim Landesligisten 1. FC Wülfrath deutlich (9:0). Vielleicht brauchte es dieses Erfolgserlebnis, um auch endlich in der Liga durchzustarten. Gelang vor zwei Wochen zuhause gegen den FC Erzgebirge Aue noch der erste Saisonsieg (2:1), mussten die Essener zuletzt beim VfL Osnabrück eine Pleite einstecken (0:1). Im Klassement reicht das aktuell nur für den 18. Rang.