83. Christoph Fenninger Bayreuth Gelbe Karte für Christoph Fenninger (SpVgg Bayreuth)

Für ein Foulspiel an Sandro Plechaty sieht Christoph Fenninger zu Recht die Gelbe Karte.

79. Fast das 3:0! Der eingewechselte Sandro Plechaty wird von Torben Müsel in Szene gesetzt. Er probiert es mit einem Lupfer, aber Sebastian Kolbe verhindert die Vorentscheidung.

75. Alexander Groiß Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Alexander Groiß

75. Benedikt Kirsch Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Benedikt Kirsch

75. Tobias Stockinger Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Tobias Stockinger

75. Alexander Nollenberger Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Alexander Nollenberger

75. Daniel Steininger Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Daniel Steininger

75. Markus Ziereis Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Markus Ziereis

72. Essen zieht sich nich zurück und bleibt am Drücker. Im rechten Halbfeld kann Torben Müsel nur mit einem Foul gestoppt werden.

68. Björn Rother RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 2:0 durch Björn Rother

Was für ein Ding! Zunächst spielt Björn Rother im Mittelfeld einen Fehlpass. Er holt sich den Ball jedoch sofort zurück. Anschließend lässt er aus 27 Metern einen strammen Flachschuss ab, der perfekt in der rechten Torecke einschlägt.

65. Luke Hemmerich Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Luke Hemmerich

65. Agyemang Diawusie Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Agyemang Diawusie

65. Christoph Fenninger Bayreuth Einwechslung bei SpVgg Bayreuth: Christoph Fenninger

65. Tim Latteier Bayreuth Auswechslung bei SpVgg Bayreuth: Tim Latteier

63. Essen zeigt seit dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht. Das Spielgeschehen wird dominiert. Die Führung ist absolut verdient. Welche Reaktion zeigt Bayreuth nach dem Gegentreffer?

62. Felix Herzenbruch RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:0 durch Felix Herzenbruch

Da zappelt der Ball im Netz! Den fälligen Freistoß schlägt Oğuzhan Kefkir hart in den Strafraum. Felix Herzenbruch ist zur Stelle und verlängert den Ball in die lange rechte Torecke.

61. Agyemang Diawusie Bayreuth Gelbe Karte für Agyemang Diawusie (SpVgg Bayreuth)

Auf der linken Flanke sorgt Agyemang Diawusie mit einem Foulspiel für eine gute Essener Freistoßposition. Zudem sieht er die Gelbe Karte.

57. Am Sechzehner bekommt Cedric Harenbrock die Kugel. Er legt auf Kevin Holzweiler ab. Der schießt aus zentraler Position knapp über den Querbalken.

53. Glück für die Gäste! Von der linken Seite bringt Cedric Harenbrock den Ball scharf in den Fünfmeterraum. Dort fliegen gleich drei Essener knapp am Leder vorbei. Schließlich klärt Bayreuth zur Ecke.

50. Isaiah Young lässt den Ball an der Strafraumgrenze stark auf Torben Müsel durchlaufen. Der bleibt jedoch kurz darauf am Gegenspieler hängen.

48. Cedric Harenbrock RW Essen Gelbe Karte für Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen)

Cedric Harenbrock zieht Alexander Nollenberger im Zweikampf am Trikot zu Boden. Dafür muss er sich die Gelbe Karte abholen.

46. Da hat nicht viel gefehlt! 30 Sekunden nach Wiederanpfiff setzt sich auf dem linken Flügel Isaiah Young gegen Felix Weber durch. Von der Grundlinie legt er auf Cedric Harenbrock, dessen Schuss aus elf Metern haarscharf am rechten Pfosten vorbeifliegt.

46. Ohne personelle Veränderungen startet die 2. Halbzeit. Wer kommt frischer aus der Kabine?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Nach den ersten 45 Minuten geht es zwischen Rot-Weiss Essen und der SpVgg Bayreuth torlos in die Kabine. Viel zu bieten hatte die Begegnung im ersten Durchgang nicht. Es ging vor allem zwischen den beiden Strafräumen hin und her. Im letzten Drittel zeigten sich die Mannschaften nur selten. Die beste Chance hatte Bayreuth in der 12. Minute. Einen Schuss von Benedikt Kirsch parierte Jakob Golz mit einem starken Reflex. Im zweiten Durchgang haben beide Teams daher noch ordentlich Luft nach oben.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Wird es vor einem der Tore noch einmal gefährlich?

37. Vor den Toren bleibt die Partie weigehend ereignislos. Beide Teams strahlen im letzten Drittel keine Gefahr aus. Meist ist bereits einige Meter vor dem Sechzehner Schluss. Die Hintermannschaften sind nur selten längeren Druckphasen ausgesetzt.

34. Benedikt Kirsch Bayreuth Gelbe Karte für Benedikt Kirsch (SpVgg Bayreuth)

Benedikt Kirsch kommt im Mittelfeld gegen Kevin Holzweiler zu spät. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

30. Ein Rückspiel von Andreas Wiegel nimmt Jakob Golz mit den Händen auf. Bayreuth fordert einen Freistoß, aber Schiedsrichter Max Burda wertet den Rückpass als unkontrolliert.

27. Felix Bastians hat den Arm von Felix Weber ins Gesicht bekommen. Er muss wegen Nasenbluten behandelt werden. Das Spiel ist unterbrochen.

23. Da war mehr drin! Bayreuth kontert in Überzahl über die rechte Seite mit Agyemang Diawusie. Der steckt den Ball auf Markus Ziereis durch. Den Schuss des Stürmers aus zwölf Metern begräbt Jakob Golz unter sich. Die bessere Option wäre ein Querpass auf einen seiner Mitspieler in der Strafraummitte gewesen.

19. Alexander Nollenberger Bayreuth Gelbe Karte für Alexander Nollenberger (SpVgg Bayreuth)

Mit einem Einwurf wird Alexander Nollenberger links in den Strafraum geschickt. Dabei geht er ohne Gegnereinwirkungs zu Boden, was Schiedsrichter Max Burda als Schwalbe wertet. Er zückt den gelben Karton.

15. Nach einer Hereingabe von Eroll Zejnullahu köpft Markus Ziereis gefährlich auf den Kasten. Mit einer klasse Parade lenkt Jakob Golz den Ball an den linken Pfosten. Gezählt hätte der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung allerdings ohnehin nicht.

12. Die beste Chance bisher! Auf der rechten Außenbahn setzt sich Agyemang Diawusie mit Tempo durch. Perfekt setzt er in der rechten Strafraumhälfte Benedikt Kirsch in Szene, der mit seinem Schuss aus zehn Metern an RW-Keeper Jakob Golz scheitert.

10. So richtig in Fahrt kommt die Begegnung in der Anfangsphase noch nicht. Die Gastgeber haben etwas mehr Ballbesitz, schlagen daraus aber bisher kein Kapital. Zwischen den Strafräumen geht es hin und her, doch im letzten Drittel sind beide Mannschaften zu harmlos.

6. Da probiert es Kevin Holzweiler einfach mal aus der Distanz. Sein Schuss aus 20 Metern zentraler Position ist jedoch zu unplatziert. Der Ball fliegt Keeper Sebastian Kolbe geradewegs in die Arme.

3. Thomas Eisfeld schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Seine Mitspieler kommen aber nicht an den Ball heran. Es geht mit einem Abstoß für Bayreuth weiter.

1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start ins Spiel?

1. Spielbeginn

Bei den Bayreuthern dürften die Verantwortlichen und Fans mit dem Start ins neue Spieljahr zufrieden sein. Vier Siege und drei Niederlagen sind eine durchaus zufriedenstellende Bilanz für den Aufsteiger. Zuletzt gab es gegen den VfL Osnabrück (3:2) und den FSV Zwickau (5:3) zwei Siege in Folge. Diese Serie soll weiter ausgebaut werden. Zu einem Wechsel wird Trainer Thomas Kleine gezwungen. Edwin Schwarz fällt mit einer Zerrung aus. Er wird durch Steffen Eder ersetzt.

Die Hausherren sind wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen ohne Niederlage. In der Liga gab es zuletzt ein 2:0 gegen Borussia Dortmund II und ein 1:1-Remis gegen den FC Ingolstadt. Am Mittwoch zog die Elf von Christoph Dabrowski mit einem 1:0-Sieg über den Wuppertaler SV ins Halbfinale des Niederrheinpokal ein. In der Liga sind die Essener zusammen mit dem SV Meppen die Könige der Unentschieden. Bereits elf Partien endeten torgleich. Im Jahr 2023 gab es aus sieben Spielen erst einen Sieg. Drei Veränderungen gibt es im Verlgeich zur Ingolstadt-Startelf: Für Ron Berlinski, Oğuzhan Kefkir (beide Bank) und Niklas Tarnat (grippaler Infekt) beginnen Cedric Harenbrock, Thomas Eisfeld und Isaiah Young.

Für beide Mannschaften geht es um den Klassenerhalt. Ein Platz und vier Punkte liegen zwischen den beiden Vereinen. Essen (14.) steht mit fünf Punkten vor den Abstiegsrängen etwas besser da. Die Bayreuther (15.) liegen nur einen Zähler davor. Während die Gastgeber ein Stück weit davon ziehen können, geht es für die Spielvereinigung darum den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren.