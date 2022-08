Die Dortmunder vertändeln den Ball in der Vorwärtsbewegung und laden die Ingolstädter zu einem Gegenangriff ein. Soumaïla Coulibaly beendet diesen aber mit einem harten Zweikampf vor dem Sechzehner. Der Referee deutet sofort weiterspielen an und verwehrt den Schanzern damit einen Freistoß aus einer gefährlichen Position.

Auf der Dortmunder Seite sind ebenfalls drei Wechsel zu verzeichnen: Abdoulaye Kamara rückt für den verletzten Can Özkan in die Anfangself. Zudem starten Soumaïla Coulibaly und Prince Aning für Kolbeinn Finnsson und Guille Bueno.

Für die Ingolstädter startete die Saison erfolgreicher: Im Bayern-Duell gegen die SpVgg Bayreuth konnte sich das Team von Trainer Rüdiger Rehm durch einen Treffer von Patrick Schmidt mit 1:0 durchsetzen. Nur die Rote Karte vom eingewechselten Rico Preißinger in der 90. Spielminute verpasste dem Saisonstart einen kleinen Dämpfer. Während die Schanzer im Bayerischen Pokal die SpVgg Hessdorf mit 3:0 besiegten, mussten sie sich im DFB-Pokal am Montag mit einer 0:3-Niederlage gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 begnügen. Gegen die zweite Mannschaft vom BVB sollen jetzt die nächsten drei Punkte her.

Die BVB-Reserve startete mit einem leistungsgerechten Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden in die neue Saison. Kurios war dabei vor allem der Gegentreffer durch Gustaf Nilsson in der 56. Minute. Nachdem BVB-Keeper Luca Unbehaun ein Stürmerfoul gesehen hatte, legte er sich in der Annahme eines Freistoßes die Kugel zu weit vor. Die Pfeife von Schiedsrichter Stegemann blieb aber stumm, sodass der gedankenschnelle Wiesbadener Stürmer Nilsson die Kugel zur Verwirrung der Dortmunder Abwehr unbedrängt ins Netz schieben konnte. In der 77. Minute folgte dann der Ausgleich und Endstand durch den eingewechselten Rodney Elongo-Yombo.