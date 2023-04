25. Der ehemalige Paderborner tankt sich auf dem rechten Flügel durch und passt den Ball flach an den ersten Pfosten, wo Kevin Schumacher das Leder direkt nimmt. Sein leicht abgefälschter Schuss fliegt aber nur ans Außennetz. Die anschließende erste Ecke für Rostock bleibt folgenlos.

23. Nico Neidhart setzt sich auf rechts gegen seinen Gegenspieler durch und flankt fast von der Grundlinie an den Fünfer. Jannis Heuer klärt in letzter Not vor Lukas Hinterseer. Es gibt nur Einwurf für die Gäste.

22. Julian Justvan taucht jetzt mal auf der linken Seite auf und setzt sich gleich gegen Ryan Malone durch. Er zieht dann Richtung Strafraumgrenze nach innen, bleibt dann aber am zweiten Verteidiger hängen.

20. Kevin Schumacher Rostock Gelbe Karte für Kevin Schumacher (Hansa Rostock)

Kevin Schumacher kommt zu spät gegen Jannis Heuer und grätscht ihn um. Dafür sieht der Rostocker die erste Verwarnung des Spiels.

19. Erstmals setzen sich die Gäste mal in der gegnerischen Hälfte fest. Damian Roßbach flankt von der linken Seite einen Ball in den Sechzehner, sein Schuss ist aber zu unpräzise und die Hausherren schlagen die Kugel aus dem Strafraum.

17. Nach mehr als einer Viertelstunde bestimmt Paderborn hier mit viel Ballbesitz das Spiel. Jedoch kommen die Ostwestfalen kaum durch gegen das enge Spiel der Gäste und so sind Torchancen in der Anfangsviertelstunde Mangelware.

15. Erster Freistoß für die Gäste. Dennis Dressel bringt den Standars aus rund 23 Metern halbrechter Position hoch an den Fünfer, Jannik Huth kommt raus und fasutet den Ball aus dem Sechzehner.

13. Julian Justvan führt eine Ecke von der rechten Seite kurz auf Kai Klefisch aus. Er flankt die Kugel lang an den zweiten Pfosten, doch erneut klärt der FCH per Kopf. Der zweite landet wieder bei den Hausherren und nach einer Hereingabe steigt Justvan hoch und köpft das Leder knapp links am Kasten vorbei.

12. Die Spieler vom Ostseestrand stehen hinten weiter eng an ihren Gegenspieler und blocken immer wieder die Hereingaben in den Sechzehner ab. Nach vorne geht für die Gäste aber bisher nichts.

10. Die Ostwestfalen tanken sich über Raphael Obermair über die linke Seite mal durch. Er flankt die Kugel lang an den zweiten Pfosten, doch Florent Muslija verpasst die Hereingabe knapp.

8. Paderborn ist weiter tonangebend und schiebt sich den Ball in den Reihen hin und her und sucht nach Lücken in der Rostocker Abwehr, doch die stellen bisher die Räume gut zu und der SCP muss über die Abwehr neu aufbauen.

5. Die Anfangsminuten gehen klar an die Ostwestfalen. Paderborn hat mehr Ballbesitz und kreiert in den ersten Minuten schon einige Aktionen. Wirklich gefährlich werden beide Mannschaften aber noch nicht. Rostock konzentriert sich erstmal auf die Abwehrarbeit.

3. Damian Roßbach bleibt nach einem Balltreffer im Gesicht an der eigenen Strafraumgrenze liegen. Er muss kurz behandelt werden, doch es scheint für ihn weiterzugehen.

2. Die Hausherren kommen erstmals durch Florent Muslija in die gegnerische Hälfte. Auf der rechten Seite wird der Mittelfeldmann gefoult und es gibt Freistoß für die Gastgeber. Julian Justvan bringt den Standard aus rund 20 Metern von rechts in den Sechzehner, doch Rostock klärt.

1. Los geht's! Schiedsrichter Martin Petersen pfeift das Spiel an. Rostock stößt an.

1. Spielbeginn

Schlechter läuft es aktuell für FC Hansa Rostock. Die Rostocker sind seit sieben Spielen sieglos und gewannen zuletzt mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld am 20. Spieltag. Damit sind sie aktuell Letzter der Rückrundentabelle und haben mit Alois Schwartz bereits den dritten Trainer in dieser Saison verpflichtet. Nur gegen Hannover 96 gab es in den letzten sieben Partien ein 1:1-Remis. Sonst musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Alois Schwartz sechs Mal geschlagen geben. Damit ist der FCH auf dem 17. Rang in der 2. Bundesliga platziert und könnte mit einem Sieg auf den Relegationsplatz vorrücken.

Der SC Paderborn holte aus den letzten sechs Spielen nur einen Sieg. Sonst gab es zwei Unentschieden gegen Magdeburg (0:0) und Kiel (1:1) und drei Niederlagen gegen St. Pauli (1:2), Regensburg (0:1) und Darmstadt (1:2). Zuletzt verlor die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Kwasniok knapp gegen den Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 mit 1:2 und verpasste ein wenig den Anschluss auf den Vierten, FC St. Pauli. Damit stehen die Ostwestfalen mit 43 Zählern auf dem sechsten Rang in der 2. Bundesliga.

Auch Hansa Rostocks Cheftrainer Alois Schwartz verändert seine Anfangsformation gegenüber der 2:3-Niederlage gegen Holstein Kiel einmal. Für Haris Duljević startet heute Lukas Scherff von Anfang an. Es fehlen Frederic Ananou (Muskelfaserriss), Nils Körber (Leistenprobleme) und Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden). Sperren drohen Dennis Dressel und Rick van Drongelen. Beide sahen in der bisherigen Saison viermal den gelben Karton.

SCP-Chefcoach Lukas Kwasniok wechselt nach der Niederlage gegen Darmstadt seine Startelf auf drei Positionen. Für Marcel Hoffmeier, Sirlord Conteh (beide Bank) und Tobias Müller (Oberschenkelverletzung, nicht im Kader) stehen heute Jannis Heuer, Kai Klefisch und Dennis Srbeny von Beginn auf dem Platz. Marvin Pieringer fehlt aufgrund eines Bruchs des rechten Sprungbeins. Eine Sperre droht Marcel Hoffmeier. Er sah in der bisherigen Saison viermal die Gelbe Karte.