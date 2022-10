Während Daniel Thioune in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Daniel Scherning mit Prietl eine frische Kraft ins Rennen. Der als einziger Akteur verwarnte Lepinjica ist in der Kabine geblieben.

Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:1 durch Ao Tanaka Düsseldorf ist wieder vorne! Iyoha lässt im offensiven Zentrum zunächst zwei Bielefelder aussteigen und verlagert dann an die rechte Sechzehnerlinie zu Appelkamp. Der flankt halbhoch an die Fünferkante. Der freie Tanaka nimmt von dort direkt ab. Keeper Fraisl ist mit dem linken Arm und dem Oberschenkel dran, doch der Ball rutscht über die Linie.

Serra kommt einen Schritt zu spät! Direkt nach dem Wiederanpfiff ist Sidler an der rechsten Strafraumlinie Adressat eines langen Schlags. Er passt direkt vor den Kasten. Serra will den Ball aus sieben Metern mit dem linken Fuß erreichen, verpasst ihn aber knapp.

45.

Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem DSC Arminia Bielefeld. Die Rheinländer gaben schon in der Anfangsphase klar den Takt vor, wandelten ihre klaren Feldvorteile allerdings erst in der 16. Minute in einen gefährlichen Schuss Klaus‘ um. Mit dieser Chance platzte jedoch der offensive Knoten der Hausherren; infolge eines Versuches aus der Ferne (19.) brachte Appelkamp das Thioune-Team verdientermaßen in Führung (21.). Daraufhin gestalteten die Ostwestfalen die Kräfteverhältnisse ausgeglichen und egalisierten den Spielstand durch einen von Klarers Foul an Rzatkowski verursachten und durch Hack verwandelten Strafstoß, ohne sich dem Ausgleich zuvor ernsthaft angenähert zu haben (34.). Die Schlussphase verlief dann in beiden Sechzehnern ereignisarm. Bis gleich!