Auf der anderen Seite stabilisierte sich Arminia Bielefeld in den vergangenen Wochen. Nach vier Niederlagen in Serie musste Trainer Uli Forte den Verein verlassen. Seit der Übernahme durch Daniel Scherning sind die Arminen mit zwei Remis und einem Sieg ohne ein verlorenes Spiel. Gegen den SV Darmstadt war es am vergangenen Sonntag jedoch knapp: Erst in der 94. Minute erzielte Robin Hack das 1:1. "Die Mannschaft ist fokussiert und konnte viel Selbstvertrauen sammeln. Wenn Du so einen Moment erlebst, in dem Du in der 94. Minute in Unterzahl noch den Ausgleich schießt, tankst Du Selbstvertrauen", sagte Coach Daniel Scherning. Zwei Wechsel nimmt er an seiner Formation vor. Andrés Andrade und Janni-Luca Serra (beide Bank) werden durch Guilherme Ramos und Mateo Klimowicz ersetzt. Verletzungsbedingt nicht migereist ist Kapitän Fabian Klos.