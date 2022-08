45. Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit bleibt es zwischen der Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf beim 0:0. Die Partie startete schwungovll, weil beide Teams munter nach vorne spielten. Allerdings ließen Klaus, Ihorst und Marx ihre Chancen liegen. Nach etwa 20 Minuten flachte die Begegnung dann etwas ab, weil die Defensiven mehr in den Vordergrund gestellt wurden. So blieben weitere Chancen zu großen Teilen aus. Düsseldorf hat zwar mehr Ballbesitz, doch findet nur selten die Lücken. Für die zweite Halbzeit kann also gerne wieder mehr in die Offensive investiert werden.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Nun kommt Hennings zum Kopfball, aber ihm fehlen vielleicht ein, zwei Zentimter beim Abschluss. So köpft er aus guter Position ein gutes Stück übers Tor.

42. Auf einmal geht's schnell bei der Eintracht! Einen langen Ball verlängert Ihorst per Kopf auf Ujah. Der nimmt den springenden Ball direkt und scheitert unten links am stark reagierenden Kastenmeier!

41. Düsseldorf spielt einen Freistoß kurz aus, bis Oberdorf schließlich von der rechten Seite auf den zweitne Pfosten flankt. Da kommt Appelkamp unter Bedrängnis zum Kopfball, doch setzt diesen links vorbei.

37. Dawid Kownacki Düsseldorf Gelbe Karte für Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

An der Mittellinie rutscht Kownacki aus und fährt dann einmal den Arm nach hinten aus, um in Ballbesitz zu bleiben. Dankert zeigt ihm dafür Gelb.

34. Fünf Meter vor dem Tor kann Strompf den Ball aufs Tor köpfen, aber trifft das Leder dann nur mit der Schulter! So springt der Ball nur zur Seite und ein Düsseldorfer klärt!

33. Jordy de Wijs Düsseldorf Gelbe Karte für Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf)

In der eigenen Hälfte zieht de Wijs ein taktisches Foul und wird entsprechend bestraft.

32. Gute Chance für Kownacki! Oberdorf spielt den Ball von rechts vor den Sechzehner, wo der Pole direkt abzieht. Die Kugel springt einmal auf und damit hauchzart links vorbei. Das wäre eng geworden für Jasmin Fejzić!

29. In den letzten Minuten lässt die Fortuna den Ball laufen, ohne wirklich gefährlich zu werden. Eine flache Flanke rauscht zwar durch den Fünfer der Gastgeber, doch hinten klärt dann wieder Donkor.

26. Hinten links geht Donkor plötzlich gegen zwei Düsseldorfer ins Dribbling und hat große Mühe, den Ball zu einem Mitspieler zu bringen. Mit einem ganz langen Schritt spitzelt er den Ball zurück, sodass Braunschweig im Ballbesitz bleibt.

23. Auf der anderen Seite meldet sich die Eintracht mit einem Freistoß wieder an. Die fliegt allerdings einen guten Meter zu tief in den Strafraum, weshalb Kastenmeier den Ball fangen kann.

21. Von rechts schlägt Appelkamp eine Flanke in den Sechzehner, die de Wijs per Kopf übers Tor drückt.

20. Gute 30 Meter vor dem eigenen Tor klärt Kastenmeier einen langen Ball. Gut aufgepasst vom Keeper.

16. Links von der Grundlinie spielt Düsseldorf in den Rückraum auf Klaus. Der nimmt den Ball klasse an, sodass er direkt mit dem zweiten Kontakt schießen kann. Aus 14 Metern legt er den Ball aber rechts vorbei!

15. Im Strafraum dribbelt Ihorst auf engstem Raum an zwei Verteidigern vorbei, als er plötzlich zu Boden gehen. Natürlich protestieren die Hausherren und fordern Elfmeter, aber Dankert zeigt sofort an, dass da alles in Ordnung war.

12. Nach einer Ecke springt der Ball vor die Füße von Strompf. Der ist vermeintlich frei vor Kastenmeier, doch im allerletzten Moment grätscht Hoffmann von hinten um den Braunschweiger herum und klärt zur Ecke!

10. 20 Meter vor dem Tor wird der Ball für Oberdorf abgelegt, allerdings jagt er den Ball mit seiner Direktabnahme auf die Tribüne.

8. Philipp Strompf Braunschweig Gelbe Karte für Philipp Strompf (Eintracht Braunschweig)



8. Braunschweig scheitert an der Latte! Rechts im Strafraum zieht Marx an seinem Gegenspieler vorbei und schießt flach aufs lange Eck. Kastenmeier taucht ab und lenkt den Ball irgendwie an die Latte!

6. Es geht hin und her! Diesmal chippt Appelkamp einen Freistoß links in den Strafraum. Da hat sich de Wijs freigelaufen, aber scheitert per Kopf aus kurzer Distanz an Fejzić!

4. Wieder wird's gefährlich, weil die Eintracht nach Ballgewinn durchs Zentrum kontert! Ihorst treibt den Ball da durchs Mittelfeld und schießt dann aus 18 Metern einfach selbst ab. Sofort taucht Kastenmeier ab und blockt den Ball nach vorne. Ehe ein Gegenspieler abstauben kann, wirft sich der Schlussmann wieder auf den Ball!

2. Braunschweig antwortet mit eigenen Angriffen! Behrendt zieht aus gut 25 Metern ab und zwingt Kastenmeier zu einer schönen Parade vor dem rechten Winkel!

1. Sofort wird die Fortuna gefährlich! Eine erste Flanke von Klaus fangen die Hausherren ab. Kurz darauf wird Klaus selbst bedient, doch scheitert aus kurzer Distanz am zweiten Pfosten an Jasmin Fejzić!

1. Dankert gibt den Ball frei. Düsseldorft stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Bei toller Stimmung, untergehender Sonne und unter Flutlicht betreten die Mannschaften den Rasen des Eintracht Stadions. Es dauert nicht mehr lange!

Der international erfahrene Bastian Dankert übernimmt die Leitung dieser Partie. Dem 42-jährigen assistieren die Linienrichter René Rohde und Luca Jürgensen.

In den 70er und 80er Jahren trafen Braunschweig und Düsseldorf regelmäßig in der Bundesliga aufeinander, es steckt also viel Tradition in diesem Duell. Vor zwei Jahren spielten beide Teams zuletzt gemeinsam in der 2. Bundesliga. Beide Partien endeten mit einem Unentschieden: 0:0 in Braunschweig, 2:2 in Düsseldorf.

Bei den Fortunen nimmt Daniel Thioune nur eine Änderung im Vergleich zum 2:2 gegen Fürth vor. Daniel Ginczek muss in der Offensive weichen. Dafür kommt mit Felix Klaus etwas mehr Tempo in die Partie der Düsseldorfer.

Drei Tore haben die Braunschweiger zuletzt geschluckt und kein einziges erzielt. Konsequenterweise wechselt Michael Schiele sowohl hinten als auch vorne: Philipp Strompf und Anton Donkor sollen die Defensive festigen, während Robin Krauße und Startelfdebütant Anthony Ujah weiter vorne für Wirbel sorgen sollen.

Die Fortuna startete dagegen gut, siegte in Magdeburg und zuhause gegen Paderborn. Aber auch hier schlug im Anschluss die Realität zu. So folgte eine knappe Niederlage in Sandhausen sowie ein 2:2 gegen Fürth, als die Düsseldorfer das Spiel drehten, nur um dann doch den Ausgleich zu schlucken. Heute sollen die eigenen Ambitionen also wieder mit einem Sieg gefüttert werden.

Mit dem knappen Weiterkommen gegen Hertha BSC im DFB-Pokal schien Braunschweig endgültig auf der Euphorie-Welle des Aufstiegs zu reiten. Allerdings folgte in der Liga die sofortige Ernüchterung. Vier Niederlagen in Folge sammelten die Niedersachsen und erzielten dabei kein eigenes Tor. Zuletzt gaben sie den bis dahin sieglosen Kielern Schützenhilfe, als sie im hohen Norden mit 0:3 unterlagen.