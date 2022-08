3. Tim Kleindienst Heidenheim Tooor für den 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Tim Kleindienst



2. Sebastian Vasiliadis Bielefeld Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (Arminia Bielefeld)



2. Früh bekommen wir einen zielstrebigen Angriff zu sehen. Die Gäste bringen gleich Tempo rein. Dann aber ist auch eine Portion Glück dabei. Der Ball von links rutscht im Sechzehner bis zu Brian Lasme durch. Aus halbrechter Position landet dessen Rechtsschuss am rechten Außenpfosten und am Außennetz.

1. Jetzt also läuft die Partie bei sonnigen und angenehmen 23 Grad. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet. In Ostwürttemberg herrschen allerbeste Bedingungen.

1. Spielbeginn

In der vergangenen Saison ist den Heidenheimern gegen die Arminia überraschend kein Treffer gelungen. Auf der Alm siegten die Bielefelder mit 3:0. Das letzte Aufeinandertreffen in der Voith-Arena endete torlos. Der letzte FCH-Sieg gelang in der letzten gemeinsamen Spielzeit davor (2018/19) – auswärts mit 2:1. In Heidenheim trennte man sich zuletzt viermal in Folge unentschieden. So geht der letzte Sieg der Hausherren auf Februar 2016 zurück (3:2). Dagegen konnte der DSC noch nie ein Pflichtspiel beim heutigen Rivalen gewinnen.

Aufseiten der Hausherren nimmt Frank Schmidt im Vergleich zur letzten Partie lediglich eine Veränderung vor. Anstelle von Stefan Schimmer, der heute auf der Bank Platz nehmen wird, kehrt der genesene Tim Kleindienst in die Heidenheimer Startelf zurück. Zwei Umstellungen gibt es bei den Gästen. Hier muss Daniel Scherning auf Marc Rzatkowski (Magen-Darm-Infekt) und Fabian Klos (muskuläre Probleme) verzichten. Deren Plätze in der Bielefelder Anfangsformation übernehmen Ivan Lepinjica, die kroatische Leihgabe von HNK Rijeka debütiert im deutschen Profifußball, und Brian Lasme.

Dennoch zogen die Vereinsverantwortlichen der Arminia früh die Reißleine und setzten ihrem Trainer Uli Forte am Mittwoch den Stuhl vor die Tür. Als Nachfolger übernahm Daniel Scherning das Kommando. Der 38-Jährige wurde vom VfL Osnabrück losgeeist, wo er noch bis Saisonende unter Vertrag stand. Für Scherning spricht, dass er bereits mehrere Jahre für die Arminia als Scout und Trainer bzw. Co-Trainer im Nachwuchsbereich und vor allem auch für die zweite Mannschaft gearbeitet hat. Nun hat er den Aufstieg bis zum größten Aushängeschildes des Klubs geschafft und gibt heute sein Debüt in der 2. Liga.

Unter diesen Aspekten hat die Arminia schlechte Karten. Schließlich haben die Ostwestfalen in dieser Spielzeit noch gar keinen Punkt ergattern können. In der Liga gelangen zwei kümmerliches Tore, die nicht für etwas Zählbares reichten. Die Auswärtsspiele gingen in Sandhausen und Rostock jeweils mit 1:2 verloren. Zuletzt zog der DSC zu Hause gegen den HSV mit 0:2 den Kürzeren. Das einzige Erfolgserlebnis der Saison stammt aus dem DFB-Pokal. Die Bielefelder lösten ihre Pflichtaufgabe beim Oberligisten FV Engers 07 ohne Probleme mit 7:1.

Unsere Begegnung führt den aktuellen Tabellendritten und das Schlusslicht zusammen. Das Ranking vor diesem Spieltag weist die Heidenheimer sogar als Zweite aus. Einzig vor zwei Wochen beim Hamburger SV hat der FCH etwas liegenlassen und das einzige Gegentor in dieser Saison kassiert. Die übrige Bilanz gestaltet sich makellos: 1:0 in Rostock, 3:0 gegen Braunschweig und zuletzt noch ein 3:0 in Nürnberg. Überdies lösten die Ostwürttemberger ihre Pokalaufgabe beim Regionalligisten FV Illertissen routiniert (2:0). Bei bislang nur einer Partie in der Voith-Arena ist die Heimstärke der Mannschaft also noch gar nicht richtig zum Tragen gekommen. Heidenheim war auf eigenem Rasen in der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Liga. Da ist also noch einiges zu erwarten.