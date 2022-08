Der Absteiger aus Fürth findet offensiv bislang kaum statt. Einer etwas längeren Ballzirkulation in der eigenen Hälfte führt wieder zum Ballverlust gegen das starke Mittelfeldpressing der Fortuna um Sobottka und Tanaka.

Die Fortuna erobert über Tanaka ca. 30 Meter vor dem Tor den Ball zurück. Der Japaner findet mit einem ungenauen Pass Kownacki, der jedoch in einen Zweikampf mit Christiansen gerät und dem defensiven Mittelfeldspieler in die Hacken läuft. Schiedsrichter Reichel entscheidet auf Foul Das Düsseldorfer Publikum ist damit nicht einverstanden.

André Hoffmann steigt bei einer Ecke von der linken Seite von Nicolas Gavory am Höchsten und köpft den Ball aus ca. 5 Metern und zentraler Position an die Oberkante der Latte. Die Fortuna kommt der Führung näher.

Die Fortuna spielt über einen Seitenwechsel Ao Tanaka auf der halbrechten Seite frei. Der Japaner hat viel Zeit und legt den Ball quer zu Marcel Sobottka, der aus ca. 20 Metern abzieht. Er trifft den Ball jedoch nicht sauber, sodass dieser unten links am Tor vorbei fliegt.

Die Fortuna baut das Spiel mutig von hinten auf und bindet auch Torwart Kastenmeier mit ein. Fürth greift schon früh an und erobert auf der linken Seite fast den Ball zurück. Itter tritt jedoch Tanaka auf den Fuß und es gibt Freistoß für die Gastgeber.

Dawid Kownacki läuft von der Mittellinie aus bis in den Strafraum der Fürther ohne wirklich angegriffen zu werden. Bevor der Pole jedoch abschließen kann, nimmt ihm Oussema Haddadi den Ball ab.

Die Gäste aus Fürth hatten zuletzt nur gute Erinnerungen an Düsseldorf. In den letzten elf Begegnungen verlor man nur ein einziges Mal gegen die Fortuna. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden endete mit einem 3:2-Sieg in Unterzahl und dem Bundesligaaufstieg der Fürther. 2015 gewann Düsseldorf mit 1:0 zuletzt gegen das Kleeblatt durch ein Tor von Didier Ya Konan. Mit dabei, damals wie heute: Marcel Sobottka.