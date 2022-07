Die erste Ecke schlägt Nicolas Gavory für die Düsseldorfer hoch herein. Im Strafraum behält der groß gewachsene Jamie Lawrence aber die Lufthoheit und köpft das Leder aus der Box.

7.

Dominik Reimann baut das Spiel wie in der letzten Drittligasaison fast bis an die Mittellinie mit auf. Es wird interessant zu sehen, ob dieser offensive Spielstil auch in der zweiten deutschen Spielklasse funktioniert.