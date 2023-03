2. Fabrizio Pilu Mannheim Große Strafe (5 Minuten) für Fabrizio Pilu (Adler Mannheim)



2. Nach nicht mal 90 Sekunden fliegen erstmals die Fäuste!

2. Die Haie suchen eine schnelle Antwort und kontern über Jon Matsumoto, der Arno Tiefensee aus spitzem Winkel fast im kurzen Eck überrascht. Aber nur fast.

1. Matthias Plachta Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Matthias Plachta

Was für ein Auftakt! Nach 16 Sekunden gehen die Gäste in Führung! Mannheim erzwingt ganz schnell ein offensives Bully und gibt anschließend den ersten Torschuss ab. Pantkowski, doch Wolf schnappt sich hinter dem Tor die Scheibe und bringt sie sofort in den Slot. Plachta steht richtig, reagiert blitzschnell und netzt zum 0:1 ein!

1. Ab geht die Post! Spiel vier zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim läuft. Mirko Pantkowski hütet das Tor der Hausherren, im Gästekasten beginnt Arno Tiefensee.

1. Spielbeginn

Ähnlich pragmatisch gab man sich nach der zweiten Pleite bei den Adlern, die mit ihrer Leistung nicht unzufrieden waren. "Wir haben am Freitag unser Spiel gespielt, wir haben heute unser Spiel gespielt, und das werden wir auch am Dienstag tun. Wenn wir das genauso umsetzen wie heute, werden wir Spiele gewinnen, das steht außer Frage. Da ist es auch egal, ob wir zuhause spielen oder auswärts", so Mark Katic.

Trotz des erneut ergatterten Heimvorteils blieb man auf Kölner Seite im Vorfeld des vierten Spiels zurückhaltend. "Ich sage seit Tag eins, dass es eine lange Serie wird. Mannheim hat ein gutes Team. Wir müssen bei uns bleiben, unser bestes Eishockey spielen und dann gucken wir, was passiert", stellte Siegtorschütze McIntyre klar.

Da die Serie zwischen den Traditionsteams aus Köln und Mannheim noch auf den ersten Heimsieg wartet, gehen die Rheinländer folglich mit einer 2:1-Führung in diese vierte Partie. Nach der überraschend deutlichen 0:4-Auftaktpleite auf heimischem Eis schlugen die Adler in Spiel zwei am Dom mit 2:1 zurück und hatten den Heimvorteil damit wieder auf ihrer Seite. Aber nicht lange, denn am Sonntag ging ein packender Overtime-Krimi nach 87. Spielminuten dank des goldenen Treffers von David McIntyre erneut an die Haie.