20. Drittelfazit: Das schmeckt nach Playoffs! Kaum Spielfluss, stattdessen Härte, Hitze und Emotionen. Eine Strafe nach der nächsten wird ausgesprochen. Da ist es fast schon verwunderlich, dass nur eine einzige Überzahlsituation auch in ein Tor umgewandelt wird. Ein Kracher von Jentzsch aus der 15. Spielminute bringt die Gäste in Führung. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

20. Noch ein gefährlicher Abschluss kurz vor Schluss: Larkin nimmt Maß aus der Distanz und Rendulić stochert im Slot nochmal nach. Pantkowski ist zur Stelle.

19. Jentzsch will den Doppelpack, verzieht jedoch nun beim Schlagschuss aus ähnlicher Position.

17. Andreas Thuresson Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Andreas Thuresson (Kölner Haie)

Und kurz danach die nächste Strafe: Thuresson drückt Reul, der schon auf den Knien war, in die Bande.

17. Joonas Lehtivuori Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Joonas Lehtivuori (Adler Mannheim)

Übertriebene Härte für beide Spieler.

17. Jetzt geht´s richtig ab. Ferraro wird vor dem Tor von Lehtivuori abgeräumt. Matsumoto, Bast und Co. eilen sofort zur Hilfe. Es bleibt eine heiße, zerfahrene Sache!

16. Mannheim kann klären. Die erste Minute bringt noch keine Gefahr.

15. Lean Bergmann Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Jetzt die Haie im Powerplay: Bergmanns hoher Stock bringt ihm zwei Minuten auf der Strafbank ein.

15. Taro Jentzsch Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Taro Jentzsch

Jentzsch macht´s in Überzahl! Hinter dem Tor hält MacInnis den Puck und findet Jentzsch auf der rechten Seite, der ausholt und die Scheibe knallhart an den Innenpfosten setzt! Da ist die erste Mannheimer Führung der Serie.

13. David McIntyre Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für David McIntyre (Kölner Haie)

McIntyre geht für ein Beinstellen raus. Jetzt die Überzahl für die Baden-Württemberger.

11. Wolf mit dem Bauerntrick! Müller rettet im Fallen noch mit dem Stock. Starke Defensivaktion vom Kapitän.

10. Erstmal ins Powerbreak. Eine hohe Intensität und Emotionalität, die einige Strafen mit sich ziehen, prägen die ersten zehn Minuten.

9. Jason Bast Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jason Bast (Kölner Haie)

Das nächste Halten! Bast gegen Wirth, und wir spielen wieder vier-gegen-vier.

9. Joonas Lehtivuori Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Joonas Lehtivuori (Adler Mannheim)

Lehtivuori wird für ein Halten in der eigenen Zone runtergeschickt. Das Strafen-Festival geht weiter.

9. Bailen und Larkin liegen in einander verheddert auf dem Eis, zerren und drücken und fordern eine Strafe für den jeweils anderen. Die Referees winken ab, für beide geht´s weiter.

8. Lean Bergmann Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Beide Übeltäter müssen für einen Stockschlag in die Kühlbox. Viele Strafen früh in der Partie.

7. Bailen bringt einen ordentlichen Abschluss auf das Gehäuse von Tiefensee. Doch Mannheim kann im Anschluss klären.

6. Tyler Gaudet Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Tyler Gaudet (Adler Mannheim)

Die erste Strafe des Spiels: Es trifft Gaudet, der für einen hohen Stock auf die Strafbank muss. Die Halle steht, die Stimmung ist heiß!

4. Mannheim startet ordentlich. Noch keine ganz brenzligen Abschlüsse, aber viele Spielanteile in der Kölner Defensivzone.

2. Wer beginnt in der Kiste? Auf der einen Seite eine einfache Antwort: Nach dem Shutout startet Mirko Pantkowski natürlich erneut. Bei Mannheim beginnt heute Arno Tiefensee.

1. Und los! Viertelfinale, Spiel 2. Abfahrt!

1. Spielbeginn

So! Die Spieler sind vorgestellt und heiß auf den Beginn. Wir können jeden Moment starten!

Wenn die beiden DEL-Schwergewichte gleich aufeinandertreffen, dann wird es heiß und emotional. Passend dazu vermelden die Kölner Haie, dass die Lanxess Arena pickepackevoll sein soll. Über 18.000 Eishockeyfans erwarten das Spektakel. Natürlich ein dicker Vorteil für die Haie, die schon in der Hauptrunde auffallend heimstark aufgespielt haben.

In Mannheim geht der Blick dennoch nach vorn: „An sich ist nicht viel passiert. Wir müssen uns am Freitag aber besser präsentieren als im ersten Spiel. Dann haben wir in jedem Fall die Chance, das Heimrecht gleich wieder zurückzuholen. Uns ist die Umstellung aufs Playoff-Hockey noch nicht so gut gelungen wie den Haien.“, so Taro Jentzsch. Dann los in den Playoff-Modus, jetzt oder nie!

So gut sogar, dass am Ende der 60 Minuten weiterhin die Null auf der Anzeige stand. Mirko Pantkowski, die Wand, die einfach nicht zu überwinden ist. 28 Saves verbuchte der junge Kölner Schlussmann insgesamt. Auf der anderen Seite musste die etatmäßige Nr.1 Felix Brückmann nach 40 Minuten für den jüngeren Arno Tiefensee Platz machen.

Es war ein bärenstarkes Mitteldrittel, in dem die Kölner entscheidend enteilen konnten. Denn in diesem stellten Andreas Thuresson, Carter Proft und David McIntyre auf 4:0. Zeitweise ging das viel zu einfach für den KEC.

Damit setzte sich fort, was auch schon in der Hauptrunde galt: Diese Haie liegen den Adlern nicht. Denn dort siegten die Kölner in drei von vier Duellen. Das muss sich aus Sicht des vermeintlichen Favoriten natürlich schnellstmöglich ändern – bestenfalls heute Abend.

Die Eröffnung am Dienstagabend ging für die Mannheimer ordentlich in die Hose. Als besser gesetztes Team auf dem eigenen Eis, doch das Spiel geht deutlich mit 0:4 verloren. Köln setzt also den ersten Schlag in dieser Best-of-Seven-Serie!