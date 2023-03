20. Ende 1. Drittel

19. Immer wieder bringen die Hausherren sich mit unnötigen Scheibenverlusten selbst in die Bredouille. Frankfurt wirkt total verunsichert.

18. Die Löwen-Fans wollen eine Reaktion ihres Teams sehen und die gibt es diesmal auch. zwei Schüsse von der Blauen stellen letztlich aber kein Problem für Henrik Haukeland dar.

16. Alec McCrea Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:2 durch Alec McCrea

Es hatte sich abgezeichnet! Die DEG ist hochüberlegen und spielt es jetzt ganz stark aus. Barta macht das Spiel breit, Schiemenz passt scharf vors Tor und da steht diesmal McCrea sträflich frei und stochert die Scheibe an Hildebrand vorbei.

14. Die Löwen suchen nach einer Antwort, tun sich aber unheimlich schwer. Irgendwie wirken die Löwen gehemmt, womöglich ist der Druck doch ein bisschen zu groß. Düsseldorf lässt wie im ersten Spiel wenig zu und bringt weiter Scheiben aufs Frankfurter Tor.

12. Victor Svensson Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Victor Svensson

Diesmal auch! Düsseldorf kommt schnell in Formation und lässt die Scheibe dann geduldig laufen bis Gogulla im rechten Bullykreis Platz hat und einen scharfen Schlagpass aufs Tor wirft. Svensson hält den Schläger rein, fälscht perfekt ab und das Hartgummi rauscht durch Hildebrands Schoner in die Maschen.

11. Simon Sezemsky Frankfurt Kleine Strafe (2 Minuten) für Simon Sezemsky (Löwen Frankfurt)

Nach einem Halten von Sezemsky gegen Fischbuch dürfen jetzt die Gäste ins erste Powerplay. In Spiel eins haben die Rheinländer in Überzahl getroffen.

10. Auch nach dem Powerbreak bleiben die Gäste tonangebend. Kapitän Barta bringt die Scheibe scharf in den Slot, wo ein Kollege knapp verpasst. Die knapp 7.000 Zuschauer in der Frankfurter Eissporthalle werden nun mal ein bisschen lauter und pushen ihr Team von den Rängen. Ob's hilft?

8. Beide Torhüter werden geprüft. Zunächst muss Haukeland die Übersicht behalten und klären, dann entschärft Hildebrand einen Puck, der vom eigenen Mann aufs Tor abgefälscht wurde.

7. Düsseldorf macht bisher den besseren Eindruck. Die Rheinländer präsentieren sich erneut unheimlich griffig und haben einen unheimlichen Zug zum Tor. Acht Abschlüsse stehen bereits zu Buche, die Löwen haben zweimal abgedrückt.

6. Das Unterzahlspiel war in der gesamten Saison stets eine Stärke der DEG. Und auch heute sind die Gelb-Roten wieder ganz eng dran, stellen die Wege gut zu und luchsen den Löwen immer wieder die Scheibe ab. Einen einzigen Schuss kriegen die Hausherren in Überzahl zustande und der fliegt am Kasten vorbei.

4. Luca Zitterbart Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG)

Frankfurt darf gleich mal ins Powerplay! Luca Zitterbart muss wegen Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox.

4. Es ist gleich ordentlich Tempo drin. Beide Team spielen schnörkellos nach vorne und überbrücken die neutrale Zone zügig. Die Löwen warten weiter auf ihren ersten ordentlichen Abschluss.

2. Die Gäste starten munter und bringen in der ersten Minute gleich mal zwei Scheiben aufs Frankfurter Tor.

1. Spiel zwei zwischen Frankfurt und Düsseldorf läuft! Im Löwen-Tor beginnt Jake Hildebrand, das DEG-Gehäuse hütet Henrik Haukeland.

1. Spielbeginn

Nicht dabei ist heute Ryan Olsen, der nach seinem Stockstich im letzten Spiel für satte zehn Spiele gesperrt wurde. Dafür können die Löwen auf Dominik Bokk bauen, der in Spiel zwei sein Comeback gibt.

Bei den Gästen herrschte vor der Reise an den Main natürlich Optimismus. "Wir waren sehr diszipliniert und haben wenig zugelassen", freute sich DEG-Kapitän Alexander Barta, der mit seinem Treffer zum 4:0 sein insgesamt 92. DEL-Tor erzielt hatte und damit mit Vereinslegende Benoit Doucet gleichgezogen war. Doch Barta warnte seine Kollegen auch. "Es steht 1:0 in der Serie, nicht mehr oder weniger", stellte er klar und forderte: "Wir müssen die Emotionen im Griff haben und ähnlich souverän auftreten. Dann haben wir gute Chancen."

Die Frankfurter bauen in Spiel zwei natürlich auf den Heimvorteil. "In unserem Wohnzimmer wird eine fantastische Atmosphäre sein, das wird der Mannschaft viel Extra-Energie geben", hofft Franz-David Fritzmeier. Der Sportdirektor der Löwen nahm aber auch das Team in die Pflicht: "Wir brauchen natürlich auch das Glück des Tüchtigen, und wir müssen fleißig und clever sein."

Nachdem die Löwen sich am letzten Spieltag in einem kräftezehrenden Match gegen Augsburg Platz zehn gesichert hatten, war im ersten K.O.-Duell ein bisschen die Luft raus. Die Hessen kamen in Düsseldorf überhaupt nicht zum Zug und unterlagen klar mit 0:5. Damit steht Frankfurt heute bereits mit dem Rücken zur Wand, denn es sind nur zwei Siege für den Einzug ins Viertelfinale nötig. Die DEG, die das direkte Viertelfinalticket nur knapp verpasst hatte, präsentierte sich im ersten Match griffiger und eiskalt und kann heute schon den Deckel auf diese Serie machen.