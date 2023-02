Das brandgefährliche Überzahlspiel der Grizzlys darf also ran. Erstmal gibt es aber einen Pfiff, weil Ebner einen Schuss mit dem Gesicht blockt. Ebner verlässt das Eis, sieht aber okay aus. Kein Blut, alle Zähne noch drin.

26.

Wieder die Rheinländer! Eder wird nach einem feinen Pass auf der rechten Minute freigespielt. Eder überlegt kurz, ob er seinen Mitspieler in der Mitte in Szene setzen will, doch der Pass wird zugemacht. Eder schießt dann selbst, doch Strahlmeier macht die kurze Ecke zu.