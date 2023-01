Allerdings ist eine Auswärtsfahrt nach Berlin für die Kölner nicht unbedingt mit positiven Erinnerungen verbunden. Vergangene Saison trafen sich beide Vereine viermal in der Hauptstadt, alle Spiele gingen an den amtierenden Meister. Nun startet das Team von Cheftrainer Uwe Krupp den ersten Versuch in der neuen Spielzeit. „Gegen Berlin ist es immer ein schweres Spiel, auch wenn es bei den Eisbären momentan nicht so läuft. Wir müssen uns gut vorbereiten und zu 100% fokussiert sein“, weiss auch KEC-Goalie Mirko Pantkowski.