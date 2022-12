36. Hälfte ist rum, gefährlich wurde es im Powerplay bisher noch nicht.

35. Fast der Konter der Haie! Austin war schon frei durch, doch der Querpass wird gerade noch von Mauermann abgefangen!

34. Jetzt also die lange Überzahl für die Pinguins. Eine bessere Chance für den Ausgleich wird nicht kommen.

33. Alexander Oblinger Kölner Haie Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

Wirth muss einen hohen Check von Oblinger in den Rücken hinnehmen, wodurch er mit dem Kopf an die Bande prallt. Wirth geht sofort zu Boden und wird erstmal behandelt. Oblinger sitzt für fünf Minuten.

33. Oblinger checkt Wirth übel an der Bande. Die Referees schauen sich die Szene nochmal an und beraten über das Strafmaß.

32. Bremerhaven hat sich wieder erholt und ist nun am Drücker.

31. McKenzie und Friesen sind wahnsinnig auffällig und arbeiten sich jetzt auch durch die Kölner Defensive. McKenzie spielt die Scheibe bärenstark unter Bedrängnis in die Mitte zu Friesen, der sich schnell zum Tor dreht und abzieht - knapp am linken Pfosten vorbei!

30. Verlič verpasst am zweiten Pfosten! Pech für den Slowenen, dem nur wenige Zentimeter fehlen. Aber mal eine Antwort der Seestädter, die nach der Führung der Haie in Schockstarre gefallen sind.

29. McIntyre zieht ab! Köln spielt sich stark vorne fest und das Hartgummi kommt über Bast und Baptiste zu McIntyre, der den One-Timer auf die Kiste bringt. Franzreb hält das flache Geschoss und schnappt sich auch den Rebound.

28. Was für eine Chance der Haie! Kammerer zögert im Slot, hat die Scheibe auf der Rückhand und spielt dann blind zurück in die Mitte. Thuresson hat den genialen Pass wohl geahnt und hackt auf das Spielgerät ein. Franzreb fährt das rechte Bein nochmal aus und stoppt den Versuch auf der Linie!

27. Friesen tankt sich hinter dem Tor durch, und spielt dann einen wunderbaren Pass durch die Beine in den Slot. McKenzie steht in Position und stochert im Slot zweimal nach, doch Shilin macht das Five-Hole wieder zu.

26. Das Tor zählt! Und die Kölner Fans feiern euphorisch. Weil auf dem Eis sofort ein Tor angezeigt wurde, fehlten jetzt wohl im Videobeweis die Beweise um diese Entscheidung umzudrehen. Somit holen sich die Haie die Führung.

26. Doch es geht nochmal in den Videobeweis. Olver hatte den Stock sehr hoch, als er die Scheibe berührt. Was entscheiden die Referees?

26. Mark Olver Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Mark Olver

Jetzt ist die Scheibe drin! Olver fälscht einen Handgelenkschuss von Sill von der blauen Linie ab und lenkt das Spielgerät damit nach unten und durch die Beine von Franzreb!

24. Kinder knallt von der Bande auf die Kiste! Verlič spielt ab zu Mauermann, der auf die linke Seite passt. Kinder holt aus und zimmert das Hartgummi flach auf Shilin. Mauermann hält im Slot noch die Scheibe in den Schuss und fälscht gefährlich ab, trotzdem macht Shilin unten zu!

23. Wieder gehört der Start den Gästen: Friesen setzt sich an der rechten Bande durch - die Scheibe klebt an seiner Kelle - und setzt Bruggisser an der blauen Linie in Szene, der es direkt krachen lässt! Shilin pariert mit dem Schoner, doch im Slot ist kein Bremerhavener für den Rebound zur Stelle.

22. Die Pinguins sind für dieses Auswärtsspiel heute mit 1500 Fans im Rücken dabei! Per Sonderzug ging es aus dem hohen Norden ins Rheinland. Und die Gästefans sorgen hier für ordentlich Stimmung!

21. Das Eis ist wieder aufpoliert und nicht mehr von einem Wasserteppich belegt - weiter geht´s! Das zweite Drittel läuft.

21. Beginn 2. Drittel

20. Die Teams kommen zurück aus der Kabine.

20. Der Zamboni muss jetzt nochmal eine Ehrenrunde drehen, um Wasser vom Eis zu nehmen. Nicht, dass die Scheibe plötzlich in einer Pfütze stecken bleibt. Dadurch verzögert sich der Start vom nächsten Drittel kurz, es sollte aber gleich weitergehen.

20. Drittelfazit: Die Seestädter zeigten in den ersten Minuten einen konzentrierten und wachen Auftritt, hatten anfangs noch mehr vom Spiel. Nach einer frühen Strafe halfen sie den Haien aber besser in die Begegnung, die seitdem ausgeglichen ist. Mal mehr Chancen für Köln, mal größerer Druck der Pinguins. Auch die ersten Überzahlsituationen konnten beide bisher nicht ausnutzen. Daher geht das 0:0 in Ordnung. Bis gleich!

20. Keine Tore im ersten Durchgang! Ein ausgeglichenes Spiel, jetzt geht es in die verlängerte Pause.

20. Ende 1. Drittel

20. Bruggisser mit einem knallharten, fairen Check gegen Oblinger an der Bande! So geht eisenharte Defensive.

19. McKenzie spielt seine hohe Geschwindigkeit aus und trägt die Scheibe tief in die offensive Zone. Sein Pass kommt zurück auf Jensen, dessen Schuss von Shilin in die Ecke gelenkt wird.

18. Druckphase der Haie! Dietz und Aubry beißen sich vorne fest. Die Scheibe läuft gut um die Defensivformation herum, die jedoch innen dicht halten. Aber Köln ist am Drücker.

18. Jetzt ist der strömende Regen da! Das war so angekündigt, mal sehen welchen Einfluss das aufs Spiel nehmen wird.

17. Starkes Powerplay der Gastgeber: Bailen bringt die Scheibe tief und legt dann ab in den Slot, wo Aubry und Thuresson wieder am Stochern sind. Ein Tor springt dabei nicht heraus.

16. Matsumoto zieht mit Dampf hinter der Grundlinie vors Tor und will die Scheibe unter Franzreb hindurchstopfen. Drei Kölner stochern im Slot nochmal nach, doch der Pinguins-Goalie hält auf der Linie stand und damit auch die Null.

16. Christian Wejse Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Christian Wejse (Fischtown Pinguins)

Wejse hakt gegen Kammerer und muss auf die Strafbank.

16. Wieder Samuelsson von der Blauen! Der Puck knallt an den Schoner von Shilin, der den Rebound nicht kontrollieren kann. Müller räumt dann im Slot auf.

15. Und dann wird Shilin auch von Jensen geprüft: Doch der Weitschuss von der blauen Linie ist viel zu zentral, sodass Shilin das Spielgerät sicher in seinem Oberkörper begraben kann.

14. Auf der anderen Seite kommt der großgewachsene Samuelsson aus der Mitte gefährlich zum Handgelenkschuss. Shilin ist aber wieder zur Stelle.

13. Olver verpasst die Führung! Nach toller Ablage von Matsumoto in der Mitte hat Olver freie Bahn und will den Puck unter die Latte schweißen. Franzreb macht sich groß und wehrt mit der Schulter ab!

12. Franzreb fischt einen abgefälschten Querpass von Thuresson locker aus Luft. Da hatte die Top-Reihe des KEC schon wieder Fahrt aufgenommen. Bisher verteidigt das Team von der Nordsee aber knallhart.

11. Das war noch kein Powerplay der Extraklasse. Oblinger ist raus aus der Box.

10. Bast fängt einen blinden Pass von der rechten Bande in die Mitte locker ab und Bremerhaven muss nach dem Befreiungsschlag neu aufbauen.

9. Alexander Oblinger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

Machen es die Pinguins in Überzahl jetzt besser? Oblinger sitzt wegen Spielverzögerung in der Kühlbox.

8. Shilin pariert mit der Schulter im Konter der Seestädter! Friesen scheitert von der rechten Seite am KEC-Goalie, der das zwei-gegen-eins entschärfen kann.

7. Kammerer zieht mit Ablauf der Überzahl ein letztes Mal aus der Mitte ab, doch Franzreb wehrt sicher in die linke Ecke ab! Bremerhaven wieder komplett.

6. Matsumoto legt perfekt ab in die Mitte für Bast, der im Slot völlig allein gelassen wird und die Direktabnahme nur am Pfosten vorbei drückt! Der muss über die Linie, Glück für Fischtown.

5. Miha Verlič Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Miha Verlič (Fischtown Pinguins)

Verlič stört Oblinger kurz vor dem Abschluss noch mit einem Haken und kassiert dafür die erste Strafe des Spiels.

5. Die Haie gehen gleich ins Powerplay...

4. Jetzt mal die Parade-Reihe der Domstädter! Kammerer legt in der neutralen Zone ab auf Thuresson, der sich an der rechten Bande durchtankt und dann den langen Aubry in der Mitte anspielen will. Doch der Querpass wird vor dem zweiten Pfosten noch abgefangen.

3. Franzreb wartet noch auf die erste Herausforderung, die ihm die Kölner auf den Kasten bringen.

2. Bremerhaven nähert sich gleich zweimal an, schließt aber noch nicht gefährlich ab. Trotzdem ein ordentlicher Start der Gäste aus dem Norden.

1. Die Cologne Stadium Series läuft! Wer holt sich die Punkte in diesem Highlight-Spiel?

1. Spielbeginn

Die beiden Teams treten den langen Weg aus dem Spielertunnel über den aufbereiteten Weg bis aufs Eis an. Es kann losgehen!

Bleibt nur noch eine letzte Frage zu klären: Was macht das Wetter? Bleibt es heute stabil? Oder muss das Spiel auch zeitweise mal unterbrochen werden. Eben ein Faktor, der nur draußen zur Geltung kommt – warten wir´s ab!

Um den Kasten der Kölner kümmert sich heute Oleg Shilin, der damit schon zum dritten Mal in Folge den Start von Chefcoach Uwe Krupp bekommt. Für die Gäste beginnt wie erwartet der angesprochene Maxi Franzreb.

Der KEC hat gleich drei Spieler in den Top-10 der DEL-Scorerliste! Andreas Thuresson, Louis-Marc Aubry und Maxi Kammerer brennen in dieser Saison des Öfteren ein Feuerwerk ab!

Bei den Pinguins lohnt sich ein Blick auf die Abwehrreihen. Phillip Bruggisser und Philip Samuelsson nehmen jeweils mehr als 23 Minuten pro Spiel von der Uhr und sorgen hinten für Stabilität und vorne für Gefahr. Mit Maximilian Franzreb kann sich Bremerhaven zudem auf einen sicheren Rückhalt verlassen: Seine Fangquote von über 92% gehört zur Ligaspitze!

Auch der KEC steht gerade gut im Saft. Die kleine Krise mit vier Niederlagen am Stück inklusive Derbyniederlage gegen Düsseldorf scheint überwunden. Gegen Frankfurt schossen sich die Kölner den Frust von der Seele – ein dickes 9:0!! Und gegen Augsburg kamen die Haie nach 0:2 erfolgreich zurück. Jetzt wartet die harte Nuss aus Bremerhaven. Können die Domstädter auch bei diesem Heimspiel zuschlagen?

Und bei den Seestädtern könnte sich gerade ein kleiner Lauf andeuten. Im letzten Spiel holten die Pinguins im Shootout den zweiten Zähler gegen die Roosters. Doch davor gab es zwei dicke Ausrufezeichen mit Siegen gegen München und Ingolstadt! Drei Siege am Stück – geht das heute so weiter?

Heute werden wichtige Punkte im Playoff-Rennen verteilt! Wer kann sich gegen den direkten Nachbarn durchsetzen? Die Domstädter ziehen bislang den Kürzeren: 46 Punkte bringen Platz acht. Dafür sind aber auch zwei Spiele weniger absolviert. Fischtown reichen 51 Punkte momentan für Rang sieben.

Es ist das dritte Duell der beiden Kontrahenten in dieser Spielzeit. Die Bilanz ist bisher ausgeglichen. Die Haie schnappten sich das erste Spiel deutlich mit 5:0. Doch die Seestädter siegten zuhause mit 4:2.

Haben die Haie durch ihre Outdoor-Erfahrung da schon einen kleinen Vorteil? Gegen Mannheim gab es ja zuletzt noch den 4:2-Sieg. Pinguins-Headcoach Thomas Popiesch ist sich sicher: Das wird heute kein Spiel wie jedes andere. „Das Eis ist anders, die Banden sind anders, der Puck springt anders, die Atmosphäre ist anders.“ Mal schauen, wer die anderen Bedingungen heute ausschlachten kann!

Schon wieder Stadion? Aber hallo. Nachdem das DEL-Winter-Game noch Anfang Dezember zwischen dem KEC und den Adlern aus Mannheim gestiegen ist, heißt es jetzt schon wieder Outdoor-Eishockey! Die Partie heute ist eine von zwei geplanten Spielen – am 08.01. folgt gegen Augsburg Nr.2 – im Rahmen der Cologne Stadium Series. Der Hintergrund: Zurück zu den Anfängen. Zugefrorene Seen und Teiche, freier Himmel, Schlittschuhe, Puck und Stock. Weniger Event, dafür Eishockey pur!