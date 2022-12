Der Puck rollt! Beide Teams treten in ihren traditionellen Farben an.

Über 8.000 Zuschauer haben auch in der letzten Woche vor Weihnachten in die Lanxess Arena gefunden. Alles ist angerichtet!

Dass weder Haie noch Panther in der Liga in den letzten Jahren zu den Top-Teams gehören, ist kein Geheimnis. Die letzten Begegnungen waren jedoch meist hart umkämpft: Von sechs Aufeinandertreffen gingen vier mindestens in die Overtime. Im bisher einzigen direkten Duell in dieser Saison hatten die Haie die Nase mit 3:2 vorn.