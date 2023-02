Und auch Cassius Winston tritt nun mal per Dreier in Erscheinung, Bayern ist wieder da!

Das sieht wieder ziemlich wild aus, was die Münchner in der Offensive anstellen. Allerdings kann Isaac Bonga ordnen, macht ein super Spiel.

Wieder so ein Turbostart der Bonner, 6:0! Andrea Trinchieri nimmt die frühe Auszeit und knöpft sich Nick Weiler-Babb vor.

Es geht weiter. Cassius Winston findet weiter nicht wirklich in die Partie und leistet sich einen Schrittfehler.

Halbzeitfazit: Mittlerweile ist es ein offenes Basketballspiel! Nach dem ersten Viertel sah es noch gar nicht danach aus, da die Baskets komplett dominierten. Doch Bayern kämpfte sich über Augustine Rubit und Isaac Bonga in die Partie und verteidigte fortan auch deutlich konsequenter. Auf den weiteren Spielverlauf darf man gespannt sein!

Von wegen, denn Isaac Bonga ist on fire und kontert den Dreier umgehend!

Karsten Tadda mit einem ganz tiefen und ganz wichtigen Dreier! Mit sieben Punkten liegen die Baskets wieder in Führung.

Da sind die von Andrea Trinchieri geforderten Dreiecke! Isaac Bonga hat an der Baseline Platz und macht das Drei-Punkt-Spiel perfekt!

Bonn findet offensiv gerade nicht mehr wirklich in den Rhythmus, zudem begeht Sebastian Herrera bereits sein drittes persönliches Foul.

Kein Foul an Niels Giffey, der am Boden liegen bleibt. Dafür bekommt Andrea Trinchieri das Technische gepfiffen. Die Wiederholung zeigt: Es war wirklich kein Foul an Giffey!