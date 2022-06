Es geht Anna-Maria Wagner gut in diesen Tagen. Das ist eine sehr gute Nachricht für sie, denn nach den Olympischen Spielen 2021 fiel sie in ein großes mentales Loch. Die Judo-Weltmeisterin stellte selbst die Fortsetzung ihrer Karriere in Frage.

Inzwischen aber hat Anna-Maria Wagner neue sportliche Motivation gefunden. Sie wird in dieser Woche beim Grand-Slam Turnier in Tiflis an den Start gehen.

Sportschau: Nach dem Trubel rund um ihre Olympia-Erfolge 2021 haben sie sich lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wie ist es ihnen in jener Zeit ergangen?

Anna-Maria Wagner: Für mich war relativ schnell nach Olympia klar: Judo willst du erstmal gar nicht sehen. Ich war antriebslos, wollte eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett.

Anna-Maria Wagner

Sport, der ja eigentlich mein Leben ist, mein Beruf, wollte ich auch nicht wirklich machen. Ich war oft schlecht drauf, sehr sensibel, sehr nah am Wasser gebaut, manchmal auch grundlos.

Sportschau: Auch in früheren Jahren hatten sie schon mit emotionalen Schwankungen zu kämpfen. Wie schwierig ist der Umgang damit?

Wagner: Ich wusste schon, irgendwann geht es vorbei. Aber man kann es nicht steuern. Das hat mich am meisten gestört. Man wartet eigentlich nur die ganze Zeit darauf, dass es besser wird, aber kann es selbst nicht ändern. Das war immer ein kleiner Teufelskreis.

Sportschau: Gab es einen Punkt, an dem sie dachten, sie hätten es überwunden?

Wagner: Über den Jahreswechsel war ich im Urlaub in Amerika, bin dort viel Laufen gegangen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Dann aber kam direkt nach der Rückkehr meine Corona-Infektion, genau an dem Tag, als wieder mein erstes Trainingslager beginnen sollte.

Das hat mir noch einmal richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich musste 14 Tage in Quarantäne, war ganz allein zu Hause. Ich habe das Bett nicht verlassen und überlegt, ob das vielleicht Schicksal war. Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, ob ich noch einmal zurück auf die Matte gehe.

Sportschau: Vor Olympia in Tokio haben sie sich jahrelang auf dieses Ereignis fokussiert. Lange gab es einen engen Zweikampf um den einen deutschen Startplatz, dazu die pandemiebedingte Verschiebung. Welche Rolle hat das gespielt?

Wagner: Es war die ganze Zeit ein Dauerdruck da. Gerade im letzten halben Jahr vor Olympia war mein Stresslevel enorm. Da hieß es immer, sich zu bewiesen, zu zeigen, ich bin die Stärkere. Das war sehr kräftezehrend.

Das Einzige, was mich wirklich die ganze Zeit gehalten hat, war das Ziel Olympische Spiele. Ich will dahin, ich will da oben stehen und diesen Kindheitstraum wahr werden lassen. Grundsätzlich empfinde ich Druck aber eher als eine Art Motivation: Ich gehe da hin, ich hole Gold, ich will gewinnen.