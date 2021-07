Hockey - Deutsche Damen kommen in Olympia-Form

Die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann am Montag (05.07.21) in Valencia gegen Spanien mit 3:1 (2:1). Am vergangenen Dienstag hatte Deutschland den ersten Vergleich mit den Gastgeberinnen noch 0:1 verloren.

Trainer wünschte sich Tore aus dem Spiel heraus

"Da waren heute wirklich gute Dinge dabei. Ich hatte mir von den Mädels Feldtore gewünscht, weil wir davon noch nicht so viele geschossen hatten. Das hat gut geklappt" , lautete Reckingers Fazit. Lena Micheel (13.), Charlotte Stapenhorst (25.) und Lisa Altenburg (44.) erzielten die deutschen Treffer nach der spanischen Führung durch Alicia Magaz (9.).

Ihre Generalprobe vor Tokio (23. Juli bis 8. August) bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes am Dienstag gegen Argentinien. Im ersten Duell mit den Südamerikanerinnen am vergangenen Freitag hatten sich die "Danas" mit einem 2:2 begnügen müssen.

dpa | Stand: 05.07.2021, 20:01