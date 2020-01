Der Außenseiter schlug den dreimaligen Titelträger am Freitag (10.01.2020) in der Gruppe D in Trondheim sensationell mit 28:25 (12:9).

Während die portugiesischen Fans den Erfolg überschwänglich feierten, muss Frankreich nun um den Einzug in die Hauptrunde bangen. Das Team um Superstar Nikola Karabatic zeigte eine ganz schwache Vorstellung gegen beherzt aufspielende Portugiesen.

Nur kurzes Aufbäumen der Franzosen

Nach einem 19:22-Rückstand (49. Minute) glichen die Franzosen zwar noch einmal aus (22:22/53.), doch der Außenseiter hatte in der Schlussphase die besseren Nerven. Frankreich handelte sich immer wieder Zeitstrafen ein. So musste der Favorit nahezu die komletten letzten zwei Minuten in doppelter Unterzahl spielen.

Für die endgültige Entscheidung zugunsten Portugals sorgte Alexis Borges mit einem Tempogegenstoß zum 28:25 knapp 40 Sekunden vor Schluss. "Wir haben nicht das getan, was der Trainer von uns gefordert hat. Wir haben zu individuell gespielt. Die portugiesische Abwehr ist wirklich stark, man muss sie bewegen, aber wir haben alles andere getan", sagte Frankreichs Kapitän Cedric Sorhaindo. Portugals Joao Ferraz freute sich über ein "unglaubliches Spiel." Es sei das Ergebnis "großartiger Teamarbeit" gewesen, "wenn man bedenkt, dass fünf unserer Spieler Fieber haben."

Norwegen nächster Gegner

Da mit Norwegen noch ein weiterer Titelfavorit in der Gruppe D spielt, stehen die Franzosen nun gewaltig unter Druck. Bereits am 2. Spieltag kommt es am Sonntag zum vielleicht vorentscheidenden Duell mit dem Vize-Weltmeister.

Co-Gastgeber Österreich ist in der Gruppe B derweil ein Start nach Maß geglückt. Die Österreicher besiegten in Wien Tschechien mit 32:29 (13:14).