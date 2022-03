Benefizspiel: SG Leutershausen gegen die ukrainische Nationalmannschaft

Der Handball-Drittligist SG Leutershausen empfängt am Mittwoch (30.03.2022) die ukrainische Nationalmannschaft zu einem Benefizspiel. Die Erlöse des Spiels gehen an die Opfer des Krieges in der Ukraine.