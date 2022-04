Während es Wolff allein im ersten Abschnitt auf zehn gehaltene Bälle brachte, trugen sich vorne bis zur Pause gleich neun verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

Luca Witzke und Juri Knorr überzeugen

Pluspunkte sammelte auf der Spielmacherposition der junge Witzke. Der 23 Jahre alte Leipziger glänzte nicht nur als präziser Vorlagengeber, sondern strahlte auch immer wieder selbst Torgefahr aus. Auch Youngster Juri Knorr konnte nach seiner Einwechslung Akzente setzen und überzeugte mit seiner enormen Zweikampfstärke.

Gislason entspannt sich zunehmend

Auch, weil die deutsche Mannschaft hinten nun mehr Zugriff bekam, entspannten sich die Gesichtszüge bei Gislason zusehends. Der Isländer, der den THW Kiel in seinen elf Jahren an der Förde bis 2019 zu 20 Titeln geführt hatte, feierte jede gelungene Aktion mit geballten Fäusten. So hatte er sich die Rückkehr in seine langjährige sportliche Heimat vorgestellt.

Neben dem fast sicheren WM-Ticket hat der deutliche Erfolg einen weiteren Vorteil: Gislason kann das Rückspiel am Samstag in Torshavn als weiteres Testspiel unter Wettbewerbsbedingungen für seine international noch recht unerfahrene Mannschaft nutzen. Wegen der Heim- EM 2024, für die Deutschland als Ausrichter bereits qualifiziert ist, würde es schließlich schon das letzte DHB -Pflichtspiel vor dem WM-Turnier im Januar 2023 in Polen und Schweden sein.

Patrick Wienczek feierlich verabschiedet

Der langjährige Nationalspieler Patrick Wiencek ist im Anschluss an das Spiel feierlich verabschiedet worden. Der DHB würdigte seinen Ex-Abwehrchef mit einem persönlichen Video und bedankte sich für dessen 159 Länderspiel-Einsätze (316 Tore). Anfang März hatte Wiencek sein Karriereende im DHB-Team nach mehr als zwölf Jahren verkündet. Für den THW Kiel wird der Kreisläufer weiterhin auflaufen.