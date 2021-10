SG Flensburg-Handewitt: Semper verletzt sich erneut und fehlt in Kielce

Im März gab es ein 31:28 in Kielce

Die Erinnerungen sind positiv. In Ostpolen machten die Flensburger Anfang März mit einem Erfolg den Gruppensieg klar. Jetzt erwischten sie in der europäischen Königsklasse einen Fehlstart und sind mit 1:5 Punkten als Achter Letzter der Staffel B. Torwart Benjamin Buric, der vor sieben Monaten mit 20 Paraden seinen Kasten förmlich vernagelt hatte, blieb vage: "Wir sind in einer Gruppe mit den besten Teams Europas - da kann man nur von Spiel zu Spiel denken." Erst recht aufgrund der großen Verletzungssorgen, die die SG plagen.

Semper verletzt sich erneut am Kreuzband

Es gibt praktisch kein Spiel ohne veränderte Personalien. In Hamburg fehlte Franz Semper, da er über Knieprobleme klagte. Ausgerechnet an dem Gelenk, an dem der Linkshänder gerade erst sechs Monate lang einen Kreuzbandriss auskuriert hatte. Nach einer Untersuchung in Leipzig erhielten die SG und Semper am Dienstag die schlechte Nachricht: Er hat sich erneut am Kreuzband verletzt und fällt wieder mehrere Wochen aus.