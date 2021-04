"150" - diese Zahl löst bei Patrick Wiencek sowohl Verwunderung als auch ein bisschen Demut aus. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (29.4.2021, 16.10 Uhr, live im Ersten) wird der kantige Abwehrspezialist sein 150. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten.

Wenn man ihm nicht explizit gesagt hätte, dass es schon diese runde Zahl an Einsätzen für die A-Mannschaft ist, hätte er es wohl gar nicht mitbekommen, sagte Wiencek zwei Tage vor dem Anpfiff. Freude empfindet er aber dennoch.

"Fühle mich gar nicht so alt"

"Wenn ich jetzt in die Mannschaft gucke und sehe Johannes (Golla, Anm. d Red.), dann denk ich mir, ich fühle mich gar nicht so alt, bin aber doch schon einer Ältesten. Von daher freue ich mich, einfach dabei zu sein, solange mein Körper das mitmacht" , sagte Wiencek.

Nun sind Wienceks "150" nur bedingt mit denen etwa des Fußball-Kollegen Lothar Matthäus - ebenfalls 150 Länderspiele und damit Rekordspieler - zu vergleichen, da die Handballer über das Jahr gesehen mehr Länderspiele bestreiten und vor allem öfter große Turniere veranstalten.

Im Vergleich zu Matthäus ist aber sicher, dass bei Wiencek noch weitere Länderspiele hinzukommen werden - zum Beispiel im Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Dieser Livestream ist ab dem 29.04.2021 16.00 Uhr abrufbar















Livestream - deutsche Handballer gegen Bosnien-Herzegowina in der EM-Quali. Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 29.04.2021. Das Erste.

Kaderplatz für Tokio scheint sicher

Noch hat Bundestrainer Alfred Gislason nicht bekannt gegeben, an wen er die wenigen Kaderplätze (14 plus drei mögliche Nachrücker) vergibt. Dass Patrick Wiencek dabei sein wird, scheint aber so gut wie sicher.

Auch wenn er sich auch hier zurückhält: " Noch hat niemand einen Platz sicher." Klar ist: Der gebürtige Duisburger bildet mit seinem Kieler Klubkameraden Hendrik Pekeler einen der besten defensiven Innenblöcke im Welthandball.

Auch als Kreisläufer eine Bank: Patrick Wiencek

Wie es ausgehen kann, wenn Wiencek/Pekeler nicht spielen, hat man bei der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten gesehen - Platz zwölf für Deutschland, das schlechteste jemals bei einer WM erzielte Ergebnis einer deutschen Mannschaft. Pekeler und Wiencek hatten damals wegen der ungewissen Corona-Lage und aus Sorge um ihre Familien ihren WM-Verzicht erklärt.

Wellness-Oase Nationalmannschaft

Pekeler wird der DHB-Mannschaft jetzt bei den beiden EM-Qualifikationspielen - das zweite am Sonntag gegen Estland - abermals fehlen, diesmal wegen einer Verletzung. Für Wiencek dagegen sei eine Absage kein Thema gewesen, sagt er. "Wenn ich angeschlagen gewesen wäre, hätte ich es mir überlegt" , so der 32-Jährige.

Aber er fühle sich gut und sei froh, im Kreis der Nationalmannschaft zu sein. Schließlich sei es im DHB-Team viel weniger stressig als beim Verein. " Wir haben hier vier Tage Zeit, um uns auf ein Spiel vorzubereiten" , hob Wiencek hervor. Vier Tage Spielvorbereitung - für Spitzenhandballer kommt das einem Wellnessprogramm gleich.

Minipause vor Olympia

Damit wird es nach dem Länderspiel-Doppelpack vorbei sein. Wiencek ist mit dem THW Kiel noch aussichtsreich in der Champions League vertreten, der letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 26. Juni angesetzt. Genau neun Tage später trifft sich das Nationalteam, um sich auf Tokio vorzubereiten - eine Mini-Sommerpause.

Trotz der wenigen Zeit zum Abschalten überwiegt beim zweifachen Familienvater die Vorfreude auf die Spiele. " Ich war ja 2016 in Rio schon dabei, natürlich wird Olympia diesmal anders sein ohne deutsche Fans und mit Hygienekonzepten. Dennoch sind Olympische Spiele etwas Besonderes."

Vor fünf Jahren holte er mit dem DHB-Team die Bronzemedaille. Um am Ende wieder auf dem Olympia-Siegertreppchen zu stehen, nimmt Patrick Wiencek die ganzen Strapazen im Vorfeld gerne in Kauf.

Stand: 28.04.2021, 11:54