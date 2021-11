DHB-Team - Gislasons Neulinge rücken ins Rampenlicht

Die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen war das erklärte Ziel der deutschen Handballer in Tokio. Es wurde krachend verfehlt, schon zuvor im Januar war bei der WM nur ein enttäuschender zwölfter Platz herausgesprungen. Immer wieder waren die vergangenen Turniere überschattet von Absagen gestandener Nationalspieler wie Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek oder Steffen Weinhold, die dem irren Pensum im Profihandball nicht mehr standhalten wollten.

Mit fünf Neulingen gegen Portugal

Schlechtes Abschneiden, viel zu hohe Belastungen - Gründe genug für Bundestrainer Alfred Gislason nach dieser Sommerpause einen radikalen Umbruch einzuleiten. Vor den beiden Test-Länderspielen gegen Portugal an diesem Freitag (05.11.2021, 20.15 Uhr in Luxemburg) und am Sonntag (07.11.2021, 15 Uhr) anlässlich des "Tag des Handballs" in Düsseldorf hat der Nationalcoach fünf Neulinge berufen, die nicht nur an die A-Nationalmannschaft herangeführt werden, sondern das Gesicht des Teams in Zukunft prägen sollen.