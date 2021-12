Freiwillige Flucht vor Bürgerkrieg in Kamerun?

Nach dem "Marca"-Bericht gehe die Team-Delegation davon aus, dass sich die Spielerinnen freiwillig abgesetzt haben. In den spanischen Medien wurde spekuliert, dass die Frauen möglicherweise untergetaucht sind, um in Spanien oder einem anderen Land Europas Asyl zu beantragen - und vor der Gewalt in der Heimat zu entfliehen.

In Kamerun tobt seit etwa fünf Jahren ein Bürgerkrieg. Separatisten kämpfen für einen eigenen Staat. Erst am Freitag wurde bekannt, dass mindestens 30.000 Menschen vor gewaltsamen Auseinandersetzungen im Norden des Landes in den benachbarten Tschad geflüchtet sind. Bei 80 Prozent dieser Menschen handelte es sich nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) um Frauen und Kinder.

Stand: 12.12.2021, 09:45