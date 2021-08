Entscheidung schon in Tokio

Gensheimer, Weinhold und Pekeler hatten noch in Tokio den Bundestrainer Alfred Gislason über ihren Entschluss unterrichtet. Bitter tat dies nach dem ersten Wochenende in der Heimat. "Ich hätte mir sehr für uns alle, aber insbesondere Uwe, Steffen, Peke und Jogi gewünscht, dass wir in Tokio erfolgreich gewesen wären und das Halbfinale erreicht hätten" , sagte Gislason. Anders als Weinhold und Pekeler musste Kapitän Gensheimer zuletzt aber bereits um den Platz in der Nationalmannschaft kämpfen. Bei den Spielen in Tokio zog Gislason meist Marcel Schiller vor.

Gensheimer 16 Jahre im DHB-Team

Gensheimer hatte im November 2005 sein Debüt im DHB-Trikot gegeben, seit 2014 war er Kapitän. In fast 16 Jahren gelangen ihm in 204 Länderspielen 921 Treffer. Ein großer Titel mit Deutschland blieb ihm allerdings verwehrt: Beim EM-Triumph 2016, den unter anderem Weinhold und Pekeler feierten, fehlte Gensheimer verletzt. Sein größter Erfolg im DHB-Team ist der Gewinn von Olympia-Bronze in Rio im selben Jahr. Bitter, mit 38 Jahren zuletzt ältester Spieler des Olympiakaders, war 2007 Weltmeister.

Stand: 12.08.2021, 10:30