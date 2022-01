Handball-EM: Julius Kühn positiv auf Corona getestet

Der Deutsche Handballbund (DHB) verküdete das Testergebnis am Samstag (15.01.2022) auf seiner Homepage. Kühn habe sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Resultats am Samstagabend in Isolation begeben.

Kühn hat laut DHB bereits eine Booster-Impfung erhalten und sei symptomfrei. "Der im positiven Testergebnis ermittelte Ct-Wert deutet auf eine geringe Infektiosität hin", heißt es in der Mitteilung.

Mindestens fünf Tage Quarantäne

Beim Auftaktsieg des deutschen Teams gegen Belarus (33:29) am Freitag zählte Kühn zu den besten Spielern. Laut Turnierregeln muss Kühn nun mindestens fünf Tage in Quarantäne bleiben. Anschließend könnte er sich mit zwei negativen PCR-Tests, die mindestens 24 Stunden auseinanderliegen müssen, freitesten und wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

Verpassen wird Kühn die beiden weiteren Vorrundenspiele gegen Österreich (Sonntag, ab 17.45 Uhr live im Ersten) und gegen Polen (Dienstag, 18 Uhr).

red | Stand: 15.01.2022, 21:33