Handball-EM: Polen schlägt Österreich in deutscher EM-Gruppe

Moryto bester Werfer der Polen

Für Polen war am Freitagabend in Bratislava Arkadiusz Moryto mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer. Polen, das vor EM-Beginn mehrere Coronafälle zu beklagen hatte, führt gemeinsam mit Deutschland (beide 2:0 Punkte) die Tabelle der Vorrundengruppe D an.

Am Dienstag (18.00 Uhr/Liveticker) kommt es zum Abschluss der ersten Turnierphase zum Duell zwischen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) und dem WM-13. von Ägypten.

Im dritten EM-Spiel am Dienstagabend setzte sich das vom früheren Bundesliga-Coach Gudmundur Gudmundsson trainierte Island mit 28:24 (14:10) gegen Portugal durch.

dpa/red | Stand: 14.01.2022, 22:28