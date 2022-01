Das DHB-Team siegte am Dienstagabend (25.01.2022) gegen die ebenfalls zuvor bereits ausgeschiedenen Russen mit 30:29 (16:12) und zog damit in der Hauptrundentabelle noch an ihnen vorbei auf Platz vier. Beste Schützen waren Johannes Golla, Patrick Zieker und Tobias Reichmann mit je fünf Treffern. Russlands Sergei Kosorotov erzielte acht Tore.

Guter Start für Rebmann und Co.

Nach den positiven Coronatests bei Simon Ernst und Patrick Wiencek, beide echte Abwehrsäulen, war besonders interessant, wie die ja ohnehin durch Corona durchgewürfelte deutsche Mannschaft ihre Defensivaufgaben lösen würde. Im Tor begann Daniel Rebmann, den Innenblock bildeten Golla und Julian Köster.

Bundestrainer Alfred Gislason konnte mit dem Start seines Defensivverbunds durchaus zufrieden sein. Rebmann entschärfte zudem einige freie Würfe und auch die Offensive um Spielmacher Philipp Weber zeigte sich spielfreudig. Beim 10:6 für die Deutschen rief Trainer-Ikone Velimir Petkovic erstmals seine Mannschaft für eine Auszeit zusammen.