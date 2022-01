Handball-EM: Deutschland erkämpft sich Auftaktsieg gegen Belarus

Die DHB-Auswahl siegte am Freitagabend (14.01.2022) im ersten Gruppenspiel mit 33:29 (17:18) und wusste vor allem offensiv zu überzeugen. In der Abwehr offenbarten Kapitän Johannes Golla und Co. noch einige Probleme.

Deutschland startet mit Klimpke im Tor - und mit Problemen

Die deutsche Mannschaft startete erwartungsgemäß ohne Rechtsaußen Lukas Zerbe im Aufgebot, dafür gab es auf dem Parkett zu Beginn direkt die erste Überraschung: Youngster Till Klimpke startete zwischen den Pfosten, Andreas Wolff nahm auf der Bank Platz. Die zweite, etwas kleinere, Überraschung war, dass der abwehrstarke Christoph Steinert statt Timo Kastening auf der Rechtsaußenposition begann.

Von der viel beschworenen Abwehrstärke des deutschen Teams war zu Beginn aber noch nicht viel zu sehen und auch Klimpke bekam keine Hand an den Ball. Weil die Deutschen sich vorn unvorbereitete Abschlüsse und Ungenauigkeiten leisteten, stand es nach zehn Minuten 2:7 aus Sicht des DHB-Teams. Gislason nahm seine erste Auszeit, Wolff kam rein.