Corona-Fiasko bei der Handball-EM: Die Mitschuld der Veranstalter

Mit Virus auf der Platte

Genau dies aber ist bei der EM wiederholt passiert, wohl auch im deutschen Team. Wer am Tag nach einem Spiel positiv getestet wird, hat das Virus wahrscheinlich auch am Vortag schon in sich getragen.

Hier rächt sich, dass die EHF auf tägliche PCR-Tests verzichtet. Diese sind nur alle zwei Tage Pflicht, an Spieltagen nicht. Dort werden bei Verdachtsfällen Antigen-Schnelltests genutzt - diese sind wegen ihrer geringeren Sensibilität allerdings kaum geeignet für solch riskante Situationen.

Volle Ränge ein Irrsinn

Komplett irrsinnig ist die 100-prozentige Zuschauerauslastung in den ungarischen Hallen. Dass sehr viele Tribünengäste die Maskenpflicht nicht allzu ernst nehmen, war absehbar. Die Bilder von jubelnden Massen sind ein Schlag ins Gesicht für alle anderen Sportligen, die vor leeren Rängen antreten - sogar bei Freiluftveranstaltungen.

Das nationalistisch regierte Ungarn ist für seinen fahrlässigen Umgang mit der Coronapandemie bekannt, abzulesen an den hohen Sterbezahlen. Aber die EHF hat ebenfalls nicht gebremst, sondern die vollen Ränge dankend angenommen.