Pokalsieger TBV Lemgo Lippe steigt am Dienstagabend (20.45 Uhr) bei Valur Reykjavik in Island in den Wettbewerb ein. Für das Team von Trainer Florian Kehrmann ist es das erste internationale Pflichtspiel seit zehn Jahren. Der SC Magdeburg ist als European-League-Sieger bereits für die Gruppenphase qualifiziert.

sid/dpa/red | Stand: 21.09.2021, 21:11