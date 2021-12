Am Mittwoch (15.12.2021) gewann Kiel im Achtelfinale des DHB-Pokals nach einem 12:13-Pausenrückstand und lange offener Partie am Ende knapp mit 30:28 in Hannover. Die Rhein-Neckar Löwen schlugen in einem weiteren Bundesliga-Duell den TBV Stuttgart und stehen damit ebenfalls im Viertelfinale.

Mehr in Kürze.