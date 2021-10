SG Flensburg-Handewitt setzt in Veszprém auf Einarsson

Der Blick auf die Tabelle fällt für die SG Flensburg-Handewitt ernüchternd aus: Mit 1:7 Punkten rangiert sie in der Staffel B der Champions League an achter und letzter Stelle. Die halbwegs beruhigende Nachricht: Der sechste Platz, der noch den Sprung ins Achtelfinale garantiert, liegt nur einen Zähler entfernt. Allerdings hängen die Trauben am Donnerstag sehr hoch.

Der Handball-Bundesligist muss heute (18.45 Uhr) beim ungarischen Rekordmeister Veszprém KC, einem obligatorischen Kandidaten auf das Final Four in Köln, antreten. SG-Coach Maik Machulla erwartet "ein brutales Auswärtsspiel gegen eines der besten Teams in Europa."

Machulla: "Jetzige Herausforderung gewinnbringend"

Im Norden Schleswig-Holsteins sprechen derzeit viele von einer "schweren Phase" oder von einer "Delle". Die sonst so erfolgsverwöhnten Flensburger erreichten bislang in zehn Pflichtspielen nur drei Siege. Dennoch verlängerten sie den Vertrag mit Machulla vorzeitig bis 2026. "Auch die jetzige Herausforderung ist gewinnbringend, sie wird uns als Mannschaft und Verein stärken", glaubt der Coach.

Zumal sich das aktuelle Tief weitgehend mit einer Häufung von sehr starken Gegnern und großen Verletzungssorgen erklären lässt. Mit Lasse Møller (Knorpelschaden), Franz Semper (Kreuzband-Teilabriss), Gøran Søgard Johannessen (Leisten-Beschwerden) und Magnus Rød (Anriss der Patellasehne) fehlen gleich vier hochkarätige Rückraumspieler.

Einarsson verpflichtet und spielberechtigt

Mit dem jungen Julius Meyer-Siebert und dem routinierten Michael Müller legte die SG zweimal nach. Doch beide scheinen vor allem auf eine Aufstockung des Trainingspersonals abzuzielen. Eine echte Verstärkung hingegen dürfte der isländische Nationalspieler Teitur Einarsson sein, dessen Verpflichtung die SG am Dienstag verkündete. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler trainierte bereits mit dem Team und ist in Veszprém spielberechtigt.