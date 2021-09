Handball-Bundesliga: THW Kiel mit guten Aussichten - und Wettbewerbsvorteil?

"Wettbewerbsnachteil" für HSV -Handballer?

Zeitgleich kann Aufsteiger HSV Hamburg, der bei seiner Rückkehr ins deutsche Handball-Oberhaus Frisch Auf Göppingen empfängt, aber nur 3.000 Zuschauer in der Arena am Volkspark begrüßen. Dabei bietet die Halle sogar 13.000 Handball-Fans Platz.

"Wir sind der Favorit, andere sind auch Favoriten. Wenn andere sagen, wir sind der größte Favorit, dann nehmen wir das auch so an." Patrick Wiencek, THW Kiel, zur Favoritenfrage in der Handball-Bundesliga

Für HSV -Trainer Torsten "Toto" Jansen eine "Wettbewerbsverzerrung. Für uns als Aufsteiger ist es natürlich umso wichtiger, eine volle Halle hinter uns zu haben, um Punkte aus Heimspielen holen zu können" , sagte der Weltmeister von 2007. Szilagyi will da nicht ganz mitgehen, hat aber Verständnis für die Sorgen der Hanseaten. "Wettbewerbsverzerrung ist ein großes Wort. Ich würde es als Wettbewerbsnachteil bezeichnen" , so der THW -Manager.

Die SG Flensburg-Handewitt, die am Mittwoch auswärts in Minden startet, darf bei ihren Heimspielen bis zu 4.600 Fans in der "Hölle Nord" empfangen, die eine Kapazität von 6.300 Plätzen hat.

Bohmann rechnet im Herbst mit Hallen-Vollauslastung

"Wir haben auch Hallen, wo nur 500 Zuschauer zugelassen sind. Das ist natürlich eine riesige Diskrepanz" , sagte HBL -Chef Frank Bohmann dem NDR . "Wir haben immer noch einen Flickenteppich in Deutschland." Er rechnet bei einer entsprechenden Impfquote schon "Ende Oktober, Mitte November mit Vollauslastung" in den Hallen. "Wenn wir jetzt beweisen, dass wir mit den noch eingeschränkten Zuschauerzahlen nicht zur Infektionslage beitragen, dann sind Einschränkungen irgendwann nicht mehr zu rechtfertigen" , so Bohmann.

Frecke: "Sind nun mal ein wirtschaftliches Unternehmen"

Neben der Unterstützung für die Teams geht es bei der Zuschauer-Frage für die Handball-Clubs vor allem um wirtschaftliche Nöte.

"Natürlich versuchen wir, so viele Fans wie möglich in die Halle zu lassen. Da geht es nicht um Gewinnoptimierung, sondern um den Erhalt von Spitzenhandball in Kiel."

THW-Manager Viktor Szilagyi