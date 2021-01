DHB-Team hat vor Härtetest gegen Ungarn die Tabellenspitze im Blick

Seit dem Rückzug von Kap Verde steht fest, was schon vor Beginn des Turniers als größte Wahrscheinlichkeit angesehen wurde: Ungarn und Deutschland werden aus dieser Vorrundengruppe zwei der drei Mannschaften sein, die in die Hauptrunde einziehen.

Tabellenführung in der Hauptrunde winkt

Während Uruguay wohl kein realistischer Kandidat für die sich an die Hauptrunde anschließende K.o.-Runde ist, wollen die Magyaren und auch die Deutschen ins Viertelfinale. Gerade angesichts der Tatsache, dass beide durch das Weiterkommen Uruguays mindestens zwei Punkte mit in die Hauptrunde nehmen werden, bekommt die Partie am Dienstag (19.01.2021) eine besondere Bedeutung. Der Sieger hätte nämlich dann mit vier Zählern schon sehr gute Chancen auf die Runde der letzten acht.

Zur Erinnerung: Die Punkte gegen Teams, die ebenfalls in die Hauptrunde einziehen, werden mitgenommen. Dort spielen dann nur noch die Mannschaften gegeneinander, die in der Vorrunde nicht in einer Gruppe waren.

Das Ungarn-Spiel ist für die DHB-Auswahl deshalb so eine große "Chance", weil die Konstellation in der Vorrundengruppe B mit Spanien, Polen, Brasilien und Tunesien aufgrund der vielen Unentschieden besonders ist. Dort steht bereits fest, dass keine der ersten drei Mannschaften verlustpunktfrei in die Hauptrunde einziehen wird. Der Sieger aus dem Spiel Deutschland gegen Ungarn würde also vier Punkte mit in die Hauptrunde nehmen und hätte auch im Vergleich zu den Gegnern aus Gruppe B die beste Ausgangslage.

Paul Drux: "Erstes Hauptrundenspiel"

Unisono spricht man beim DHB deshalb auch vom "ersten Hauptrundenspiel" , wie Paul Drux die Partie in der Pressekonferenz nannte. Es geht jetzt um das Weiterkommen. Alfred Gislason war deshalb unzufrieden, dass für seine noch in der Findungsphase befindliche Mannschaft nach dem gefühlten Freundschaftsspiel gegen Uruguay zum Start nun nicht das "Zwischending" gegen Kap Verde folgt, sondern direkt diese ganz wichtige Begegnung. Deshalb habe er im Training ein Spiel "unter Wettkampfbedingungen" durchführen lassen.

Physisch auf Topniveau - großer Innenblock

Sportlich sind die Ungarn nach den beiden deutlichen Siegen über Uruguay (44:18) und über Kap Verde (34:27) noch nicht abschließend einzuschätzen. Die Leistung gegen Uruguay, die ohne große Glanzlichter auskam, lässt allerdings darauf schließen, dass das Niveau dem des DHB-Teams entspricht. Das sieht auch Nationalspieler Philipp Weber so. Es sei "ein 50:50 Spiel. Wenn wir unsere Emotionalität aufs Feld bekommen, unsere Stärken aufs Feld bekommen, dann kann man sicherlich auch die Mannschaft knacken." Auch der Bundestrainer sprach von einem "anderen Kaliber".

Gerade vor der Physis, der damit einhergehenden Wurfgewalt und dem groß gewachsenen Innenblock hat man im DHB-Lager Respekt. Die Mannschaft von Istvan Gulyas, Chema Rodriguez und Ungarns Handball-Ikone Laszlo Nagy verfügt zudem in Roland Mikler über einen extrem erfahrenen Torhüter auf Top-Niveau. Genau wie der 36-jährige Mikler, der sein Geld bei Pick Szeged verdient, spielen fast alle Akteure im Kader in der Heimat. Lediglich die beiden Rückraum-Talente Zoltan Szita und Dominik Mathe verdienen ihr Geld im Ausland - in Polen bei Wisla Plock und in Norwegen bei Elverum Handball.