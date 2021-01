18 Coronafälle: Team USA kämpft um Teilnahme an Handball-WM

Andreas Hertelt, Teammanager der USA, bestätigte am Dienstag gegenüber der Sportschau "17 oder 18 Infektionen", auch er selbst sei betroffen und befinde sich wie alle anderen Infizierten im dänischen Colding in Hotel-Quarantäne.

Hertelt sagte, die USA werden versuchen, einen spielfähigen Kader zusammenzurufen und an der WM teilzunehmen. Hertelt ist ehemaliger deutscher Nationalspieler und hat in der Bundesliga unter anderem für TURU Düsseldorf und GWD Minden gespielt. Die USA bestreiten am Donnerstag ihr erstes WM-Spiel gegen Österreich.

Auch Tschechien mit Problemen

Auch andere Nationen haben mit positiven Testergebnissen zu kämpfen. Mehr als zehn Coronafälle unter Spielern und Betreuern sorgten zum Beispiel beim US-Gruppengegner Tschechien für Zeitnot. Derzeit arbeitet der Verband daran, den Kader mit einsatzfähigen Spielern aufzufüllen.