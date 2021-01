In die Jahre gekommen - und trotzdem gefährlich

Wenn das Ribera-Team also eines ist, dann ist es erfahren. Mit einem Durchschnittsalter von über 30 Jahren gehört der Kader zu den ältesten beim Turnier. Raul Entrerrios, Daniel Sarmiento, Kreisläufer Julen Aguinagalde, Viran Morros, Gedeon Guardiola, Joao Canellas - sie alle sind zwischen 34 und 39 Jahren alt und größtenteils wichtige Säulen des Teams. Es ist für diese "goldene Generation" in dieser Zusammensetzung wohl die letzte oder vorletzte Chance, noch einmal bei einem großen Turnier abzuräumen.

Nun wäre es aber falsch, die Iberer als "Altherrentruppe" abzustempeln. Der Europameistertitel ist keine 365 Tage her und in den Dujshebaev-Brüdern Daniel und Alex, sowie Rechtsaußen Aleix Gomez sind auch einige "Mittzwanziger" dabei, die auf Weltklasse-Niveau spielen können. Das Torhütergespann aus Barcelonas Gonzalo Perez de Vargas und Veszprems Rodrigo Corrales ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben und eines der besten im Welthandball.

Ungarn als Blaupause?

Dennoch sieht man sich beim DHB nicht chancenlos. Man habe im Trainerteam viel Zeit darauf verwendet, das Selbstvertrauen der jungen deutschen Mannschaft nach der Niederlage gegen Ungarn zu stärken und auch die positiven Punkte aus der Partie herauszustellen. Gerade offensiv seien viele gute Ansätze zu erkennen gewesen, erklärte Co-Trainer Erik Wudtke. Im Innenblock in der Defensive müsse man aber Anpassungen und Verbesserungen vornehmen. Die Abwehr sei aber auch eine Chance, denn in der aktuellen Konstellation ist sie den Iberern noch unbekannt.

Die wiederum sind der DHB-Auswahl bestens vertraut. Nicht nur aus den vergangenen Turnieren, sondern auch, weil die Ungarn einen ganz ähnlichen Handball spielen. Dort ist Co-Trainer Chema Rodriguez, lange Jahre Teamkollege vieler aktueller spanischer Nationalspieler, für die Offensive verantwortlich und hat das Kreisläuferspiel und die "Zwei-gegen-Zwei-Situationen" auf ein neues Niveau gehoben. Dieses Spiel mit einem physisch starken Kreisläufer und erfahrenen und abgezockten Rückraumspielern wie Ungarns Mate Lekai erwartet die Deutschen auch jetzt. Canellas, Entrerrios und Co. sind allerdings nicht ganz so schnell auf den Füßen, dafür physisch stärker, während Kreisläufer Aguinagalde zwar körperlich nicht ganz mit Bence Banhidi mithalten kann, aber einer der erfahrensten und cleversten Spieler auf seiner Position ist.

"Blöd gesagt war es vielleicht eine ganz gute Übung für das Spanien-Spiel, dass wir zuerst gegen Ungarn gespielt haben" erklärte Rechtsaußen Patrick Groetzki. Tatsächlich kann diese Ähnlichkeit in der Spielanlage für die deutsche Abwehr Gefahr und Chance zugleich sein. Das Spiel der Ungarn offenbarte da zwar klare Schwächen, aber an denen dürfte Bundestrainer Alfred Gislason in den Analysen und im Training besonders gearbeitet haben. Auch eine offensivere Deckungsweise, wie sie die Spanier teilweise selbst ab und an bevorzugen, um die Passwege zum Kreis zu verlängern, könnte eine Option werden, erklärte Wudtke auf Sportschau-Nachfrage.

Physisch und schnell muss es sein

Eine Chance ist auch die aktuelle Form der Iberer, die mit drei Punkten einen Zähler mehr aufweisen als die Deutschen. In der Vorrunde hatte man große Probleme mit den sehr physisch agierenden Brasilianern und spielte Unentschieden. Gegen die schnellen Polen reichte es zu einem hauchdünnen Sieg. Eine physische Deckung und schnelle Gegenstöße sollten angesichts dieser Blaupause also das Mittel sein, mit der dieses für den weiteren Turnierverlauf so entscheidende Spiel gewonnen werden kann.

Stand: 20.01.2021, 17:22