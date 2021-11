Ibrahimovic steht im Fokus

Der Coach hofft wieder auf eine starke Leistung seines Lieblingsspielers Zlatan Ibrahimovic, der am vergangenen Sonntag im Duell bei der AS Rom (2:1) sein 400. Tor in nationalen Ligen erzielt hatte. In acht Derbys hat Ibrahimovic acht Treffer geschossen - Pioli hofft, dass ihn der Schwede nicht enttäuschen wird.

Der Tabellendritte Inter liegt in der Serie A vor dem Spiel im San Siro sieben Punkte hinter seinem Rivalen, obwohl er bisher nur ein Ligaspiel verloren hat. Trainer Simone Inzaghi, der den inzwischen zu Tottenham Spurs gewechselten Antonio Conte beerbt hat, hat zwar nicht das Charisma seines Vorgängers, trotzdem hat er Inter national wie international gut auf Kurs gehalten.