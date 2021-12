Krawalle in Bergamo

Im Vorfeld des italienischen Serie-A-Spiels zwischen Atalanta Bergamo und der AS Rom (1:4) war es zu Krawallen gekommen. Im Bereich einer Sporthalle wenige Kilometer vom Stadion entfernt stießen einige Atalanta-Hooligans mit einer Gruppe von Roma-Problemfans zusammen.

Die Polizei musste eingreifen und den Angaben zufolge vier Personen festnehmen. Die beiden Anhängergruppen sind seit jeher erbitterte Rivalen. In der Vergangenheit war es bei diesen Duellen bereits wiederholt zu Zusammenstößen gekommen.

Klarer Sieg für AS Rom

In der Partie ging das Team von Trainer Jose Mourinho dann schon nach wenigen Sekunden durch Tammy Abraham in Führung (1.). Nicolo Zaniolo (27.) erhöht auf 2:0, ehe Bryan Cristante noch vor der Pause per Elfmeter auf 1:2 verkürzte (45.).

Atalantas Hoffnungen, zumindest vorläufig Platz eins zu erobern, erhielten dann in der zweiten Halbzeit nach Treffern von Chris Smalling (72.) und erneut Abraham (82.) zum 4:1 einen herben Dämpfer. Mit 31 Punkten rückte Rom als Vierter bis auf sechs Zähler an Bergamo heran.

Stand: 18.12.2021, 21:30