Krzysztof Piatek verlässt Hertha in Richtung Florenz

Das gaben beide Vereine am Samstag bekannt. In der Rückrunde soll der Mittelstürmer demnach zunächst auf Leihbasis für den aktuell Siebtplatzierten der Serie A auflaufen. Zusätzlich besitzt der AC Florenz eine Kaufoption, die der Klub im Sommer ziehen kann.

13 Tore in zwei Jahren

Der polnische Nationalspieler war vor zwei Jahren vom AC Mailand nach Berlin gewechselt, konnte in dieser Zeit die Erwartungen aber nie ganz erfüllen. In 58 Pflichtspielen erzielte der zweitteuerste Spieler der Hertha-Vereinsgeschichte 13 Tore und bereitete weitere vier Treffer vor.



Bereits am Donnerstag war Piatek mit seiner Ehefrau im Privat-Jet nach Florenz gefolgen, um dort den ersten Teil des Medizin-Checks zu absolvieren.

