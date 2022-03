Spielunterbrechung: Mann bindet sich bei Everton-Spiel am Pfosten fest

Ein Mann machte sich während der zweiten Halbzeit mit einem Kabelbinder um den Hals an einem Torpfosten fest, wie ihm das so schnell gelang, blieb zunächst unklar. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift "Just Stop Oil" , einer Kampagnengruppe, die sich dafür einsetzt, die Erforschung fossiler Brennstoffe in Großbritannien zu stoppen.

Ordner und Rettungskräfte lösten die Verbindung mit einem Bolzenschneider, ehe der Mann vom Feld getragen werden konnte. Nach einer knapp zehnminütigen Unterbrechung wurde das Fußballspiel im Liverpooler Goodison Park beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Das Spiel endete mit einem 1:0 für die Gastgeber aus Liverpool. Alex Iwobi traf für Everton in der 90. Spielminute.

Quelle: dpa