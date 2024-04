Merseyside-Derby in England Liverpool heute in Everton unter Zugzwang Stand: 24.04.2024 12:04 Uhr

Arsenal hat vorgelegt, jetzt ist Liverpool im spannenden Titel-Dreikampf der Premier League gefordert - und das im prestigesträchtigen Nachbarduell beim FC Everton.

Der FC Arsenal hat im packenden Titelrennen der englischen Premier League die Konkurrenz durch seinen furiosen 5:0-Sieg gegen den FC Chelsea unter Druck gesetzt. Die Gunners vergrößerten den Vorsprung auf die Rivalen FC Liverpool und Manchester City auf drei beziehungsweise vier Punkte.

Liverpool kann am heutigen Mittwoch um (Ab 21 Uhr im Live-Ticker bei der Sportschau) nachziehen, muss dafür im Liverpooler Derby den FC Everton bezwingen.

Der Lokalrivale steckt mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 18 noch im Abstiegskampf. Wegen Verstößen gegen die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln sind Everton acht Punkte abgezogen worden.

Rückschläge für Klopp und Liverpool

Liverpool hat zuletzt einige Rückschläge erlitten: 2:2 gegen Manchester United und 0:1 gegen Crystal Palace in der Liga, dazu das Europa-League-Aus gegen Atalanta Bergamo. "Ich denke, bis vor zwei Wochen war alles besser als alle erwartet haben. Und dann hast du diese Woche - wobei die Leistungen nicht so schlecht waren wie die Ergebnisse ", sagte Klopp.

Die bevorstehende Aufgabe nebenan in Everton - die Stadien beider Klubs liegen nur eine Meile auseinander - bezeichnete Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel als intensiv. "Der Goodison Park kann eine ziemlich gute Atmosphäre erzeugen. Und für jeden in Everton ist ein Spiel gegen Liverpool mehr als drei Punkte. Sie werden uns deshalb nie unterschätzen, das macht es schwierig für uns."

Arne Slot als Klopp-Nachfolger gehandelt

Das Liverpooler Nachbarduell, in Anlehnung an den Landkreis beider Teams Merseyside-Derby genannt, elektrisiert die Stadt immer wieder. Klopp habe anfangs allerdings etwas Zeit gebraucht, um die Bedeutung zu verinnerlichen. An den Zeitpunkt seines erstes Merseyside-Derbys könne er sich nicht erinnern. "Ich wusste zwar, wie wichtig es für die Leute ist, ich hatte es also im Kopf - aber ich habe es damals nicht gefühlt. Mittlerweile, weiß und fühle ich alles."

Seit 2015 ist Klopp Manager in Liverpool, ist durch die Titel im Pokal, in der Meisterschaft und der Champions League zur Legende geworden. Nach seiner Ankündigung, den Klub im Sommer zu verlassen, läuft die Nachfolgersuche. Englische Medien brachten jüngst einen neuen Namen ins Spiel: Arne Slot, seit 2021 Trainer von Feyenoord Rotterdam, soll weit oben auf der Liste stehen.