Nations League - Niederlande mit erstem Sieg unter de Boer

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat im fünften Anlauf den ersten Sieg unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer gefeiert. "Oranje" bezwang am vorletzten Spieltag der Nations League Bosnien-Herzegowina am Sonntag (15.11.2020) mit 3:1 (2:0) und wahrte damit die Chance auf den Gruppensieg in der Gruppe A 1. Die Bosnier stehen dagegen schon vor der letzten Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Italien als Absteiger fest.

Georginio Wijnaldum sorgte bereits in der Anfangsviertelstunde mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse (6. Minute und 13.). Memphis Depay beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg (55.). Smail Prevljak verkürzte (63.). Die Niederlande könnten mit einem Erfolg am Mittwoch in Polen doch noch den Gruppensieg schaffen.