Nations League

Liga C: Siege für Montenegro und Nordmazedonien an der Spitze

Zum Auftakt der Gruppe 1 gewann Luxemburg mit 2:1 (0:1) in Aserbaidschan. Tabellenführer ist allerdings Montenegro nach einem 2:0 (0:0) auf Zypern.

In Gruppe 2 setzte sich Nordmazedonien mit 2:1 (2:0) gegen Armenien durch und an die Gruppenspitze, Georgien gewann 1:0 (1:0) in Lettland.

Liga D: Gibraltar schlägt San Marino

Mit 1:0 (1:0) feierte Gibraltar in Gruppe 2 einen Sieg im Duell der Fußballzwerge. Gibraltar hofft auf einen Aufstieg in die Liga C.